Goldman Sachs: Το brent μπορεί να ξεπεράσει τα 120 δολάρια εάν συνεχιστούν οι διαταραχές

Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι η τιμή του Brent θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 120 δολάρια ανά βαρέλι έως το τέλος του έτους, εάν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίσουν να διαταράσσουν τις πετρελαϊκές οδούς και τις ροές εφοδιασμού.

Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι η τιμή του Brent θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 120 δολάρια ανά βαρέλι έως το τέλος του έτους, εάν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίσουν να διαταράσσουν τις πετρελαϊκές οδούς και τις ροές εφοδιασμού.

Σήμερα το Brent διαπραγματεύεται στα 88,65 δολάρια το βαρέλι, έχοντας υποχωρήσει από τα επίπεδα άνω των 91 δολαρίων που είχε καταγράψει πρόσφατα. Ωστόσο, στο βασικό της σενάριο η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις θα αποκλιμακωθούν, οδηγώντας την τιμή του Brent στα 80 δολάρια έως το τέλος του 2026 και στα 75 δολάρια το 2027.

Οι προμήθειες πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν υποχωρήσει κάτω από το μισό του επιπέδου που είχε καταγραφεί πριν από τις πρόσφατες συγκρούσεις, γεγονός που καθιστά την αγορά πιο ευάλωτη σε νέες αναταράξεις.

Παράλληλα, οι διαταραχές σε κρίσιμες θαλάσσιες εμπορικές οδούς, σε συνδυασμό με τη στενότητα στην αγορά ντίζελ λόγω προβλημάτων σε διυλιστήρια και ακραίων καιρικών φαινομένων, εντείνουν τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Goldman Sachs συνιστά στους επενδυτές να κάνουν hedging διατηρώντας θέσεις long στα ευρωπαϊκά συμβόλαια ντίζελ για την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2026 έως τον Μάρτιο του 2027.