Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές υπό τη «σκιά» της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,19% στις 640,30 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ενισχύεται 0,23% στις 6.245,35 μονάδες.

Μικτά πρόσημα καταγράφουν οι δείκτες στα ταμπλό των ευρωπαϊκών χρηματιστήριων τη Δευτέρα, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, πυροδοτώντας ανησυχίες για τον πληθωρισμό ενόψει μιας νέας περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,19% στις 640,30 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ενισχύεται 0,23% στις 6.245,35 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει κέρδη 0,20% στις 24.876 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει 0,27% στις 8.361μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 αποδυναμώνεται 0,28% στις 10.571 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται με +0,10% στις 51.936 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 σημειώνει άνοδο 0,33% στις 19.277 μονάδες.

Στους επιμέρους κλάδους, οι μετοχές ενισχύονται 1,23% στην ενέργεια, ενώ οι μετοχές του τομέα ταξιδιών και αναψυχής διολισθαίνουν κατά 1,3%. Η μετοχή της Ryanair, ειδικότερα, κατρακυλά 6,62% μετά την ανακοίνωση από την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ότι τα κέρδη του α' τριμήνου μειώθηκαν κατά 34%, επηρεασμένα αρνητικά από το υψηλότερο κόστος καυσίμων και τις χαμηλότερες τιμές εισιτηρίων.

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου κερδίζουν 0,6%, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν νέα ώθηση σε μια εντυπωσιακή άνοδο που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Την περασμένη εβδομάδα, η αισιόδοξη πρόβλεψη της ASML και τα εξαιρετικά αποτελέσματα της TSMC δεν κατάφεραν να εντυπωσιάσουν.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αργότερα αυτή την εβδομάδα, όπου η κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών φυσικά παραμένει στραμμένο και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας για τις διεθνείς αγορές. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα για ένατη συναπτή νύχτα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας για ακόμη μια φορά γείτονες στον Κόλπο και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ. «Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως οι βομβαρδισμοί έγιναν για να «τιμηθούν» Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή.

Αναφορικά με τις τιμές του πετρελαίου, που είχαν επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, αυτές έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα. Νωρίς το πρωί η τιμή του βαρελιού του Brent παράδοσης Σεπτεμβρίου, ξεπέρασε τα 90 δολάρια, σε υψηλό από τον Ιούνιο.

Μικτές τάσεις και σε Ασία

Οι δείκτες των χρηματιστηρίων Ασίας-Ειρηνικού παρουσίασαν επίσης μικτές τάσεις τη Δευτέρα, εν μέσω ανησυχιών για την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Kospi σημείωσε πτώση 0,74% κατά την έναρξη των συναλλαγών, ενώ ο δείκτης Kosdaq των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,66%. Ο βασικός δείκτης της Αυστραλίας, ο S&P/ASX 200, σημείωσε άνοδο 0,34%.

Οι ιαπωνικές αγορές παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.