Κοντογεώργης για ΔΕΘ: Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη με τις ΜμΕ και τους ελεύθερους επαγγελματίες

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη ΔΕΘ, ο κ. υφυπουργός σημείωσε ότι ετοιμάζεται ο κορμός των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να λάβει η κυβέρνηση, ο οποίος όμως θα οριστικοποιηθεί τέλος Αυγούστου, βάσει του τουρισμού και των επιπτώσεων των αναταράξεων.

Οι κυβερνητικές πολιτικές για την απομείωση των επιπτώσεων της αναζωπύρωσης στον Κόλπο στην εθνική οικονομία, καθώς και τα επικείμενα οικονομικά μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFM.

«Ήδη από την αρχή της κρίσης η κυβέρνηση κάνει τα "κουμάντα" της, προχωρώντας σταδιακά και συντηρητικά σε μέτρα με σκοπό την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την απομείωση των επιπτώσεων στην εθνική οικονομία», ξεκαθάρισε ο κ. Κοντογεώργης ερωτηθείς για την πολιτική της κυβέρνησης ενόψει και της νέας ανάφλεξης στον Κόλπο. Σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια, η κυβέρνηση εξασφάλισε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ, την οποία οι διεθνείς εξελίξεις δεν επιτρέπουν να φανεί: «χωρίς αυτήν όμως η επιβάρυνση θα ήταν μεγαλύτερη», σύμφωνα με τον κ. υφυπουργό.

Στο ερώτημα αν παραμένει εν ισχύ η «συμφωνία κυρίων», ο κ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε στο εν εξελίξει σχέδιο της κυβέρνησης καθώς και στους μηχανισμούς που εξασφαλίζουν την τήρηση της συμφωνίας. «Βρισκόμαστε σε μια φάση εκτεταμένων ελέγχων. Η Αρχή πλέον διαθέτει όλα τα εργαλεία και τη μεθοδολογία, ώστε να παρεμβαίνει σε αδικαιολόγητες αυξήσεις, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η μείωση που έχει συμφωνηθεί εφαρμόζεται στους κωδικούς των προϊόντων», υποστήριξε, ενώ έκανε λόγο για μειώσεις από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος του έτους. «Έχουμε αποδείξει ότι όποτε υπάρχει ανάγκη κάνουμε λελογισμένες και ικανές παρεμβάσεις, αποφεύγοντας μια λογική πλειοδοσίας», κατέληξε ο κ. Κοντογεώργης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη ΔΕΘ, ο κ. υφυπουργός σημείωσε ότι ετοιμάζεται ο κορμός των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να λάβει η κυβέρνηση, ο οποίος όμως θα οριστικοποιηθεί τέλος Αυγούστου, βάσει του τουρισμού και των επιπτώσεων των αναταράξεων. «Ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος. Όμως, υπάρχει η βούληση, η τεχνογνωσία και η διάθεση, εξαντλώντας τα όρια του προϋπολογισμού, να ικανοποιήσουμε όχι μόνο τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και τις πιο δυναμικές ομάδες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη μεσαία τάξη», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Στοίχημα και βασική κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι συνεχίζοντας τις φοροελαφρύνσεις να μεγαλώνει ταυτόχρονα την "πίτα", να εξασφαλίζει δηλαδή την ανάπτυξη με υπεύθυνο δημοσιονομικά τρόπο», υπερθεμάτισε.

Τέλος, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε στον θεσμικό στόχο του εκσυγχρονισμού και της εξυγίανσης του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων κάνοντας λόγο για πληρωμές άνω του 1 δισ. ευρώ στους πραγματικούς αγρότες-δικαιούχους. Ως προς την κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. υφυπουργός υποστήριξε ότι υπήρξε μια δυσανάλογη ένταση ήδη από την αρχή της υπόθεσης, με κόμματα της αντιπολίτευσης να μιλούν για «κυβέρνηση υποδίκων». Αντίθετα, για υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος η κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι οι διαδικασίες θα πρέπει να κινούνται γρήγορα και ταυτόχρονα θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που δημιουργούν εντυπώσεις. «Κανείς δεν έχει αμφισβητήσει την δικαιοσύνη σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Α λα καρτ αναγνώριση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης γίνεται από κάποιους χώρους της αντιπολίτευσης, και όχι από την κυβέρνηση», δήλωσε κλείνοντας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ