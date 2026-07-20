Βρετανία: Ο Μπέρναμ δεσμεύεται ότι «δεν θα ρισκάρει» με την οικονομία - Παραιτήθηκαν 3 υπουργοί του Στάρμερ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι παραιτήθηκε σήμερα, αφού ανέλαβε την πρωθυπουργία ο Άντι Μπέρναμ. Ο Λάμι, που ανακοίνωσε την παραίτησή του μέσω της πλατφόρμας Χ, ήταν επίσης και υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι παραιτήθηκε σήμερα, αφού ανέλαβε την πρωθυπουργία ο Άντι Μπέρναμ. Ο Λάμι, που ανακοίνωσε την παραίτησή του μέσω της πλατφόρμας Χ, ήταν επίσης και υπουργός Δικαιοσύνης.

Από την κυβέρνηση αποχώρησαν επίσης ο υπουργός Επιχειρηματικότητας Πίτερ Κάιλ και η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς. Η τελευταία «ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Άντι και την κυβέρνησή του» υποσχόμενη ότι θα συνεχίσει να βοηθά τους Εργατικούς «να φέρουν την αλλαγή που χρειάζεται η χώρα».

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Ο Μπέρναμ, ο έβδομος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε μια δεκαετία, υποσχέθηκε από την πλευρά του ότι «δεν θα αναλάβει ρίσκα» με την οικονομία, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι θα εφαρμόσει τους δημοσιονομικούς κανόνες του προκατόχου του. Μεταξύ άλλων, έχει υποσχεθεί ότι θα λάβει μέτρα για να βοηθήσει τους Βρετανούς να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος διαβίωσης, τηρώντας τους δημοσιονομικούς κανόνες αλλά και την προεκλογική δέσμευση να μην αυξηθούν οι φόροι για τους εργαζομένους.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους πώς θα μπορέσει να κάνει περισσότερα τηρώντας αυτούς τους κανόνες και εάν αυτό σημαίνει μεγαλύτερο δανεισμό ώστε να προχωρήσει σε επενδύσεις, απάντησε: «Νομίζω ότι προτρέχετε λίγο, επειδή είπα ότι θα τηρήσουμε (…) τους υπάρχοντες δημοσιονομικούς κανόνες και, προφανώς, όποια ευελιξία περιλαμβάνουν».

«Τίποτα από αυτά δεν σημαίνει να ρισκάρεις με την οικονομία. Ποτέ δεν το έκανα, από κανέναν ρόλο που ανέλαβα. Τηρούσα πάντα μια πολύ συνετή προσέγγιση», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, στην πρώτη του ομιλία έξω από το νέο του γραφείο στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπέρναμ άφησε να εννοηθεί ότι θα επιδιώξει να μειώσει τις δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια, προκειμένου να παραμείνει εντός των δημοσιονομικών κανόνων και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της Βρετανίας για τον αμυντικό προϋπολογισμό. Δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες για το πολιτικό πρόγραμμά του, αλλά είπε ότι θα προσπαθήσει να προσφέρει στους πολίτες της Βρετανίας μια «ανάσα» από την κρίση του κόστους διαβίωσης, με άμεσα μέτρα που θα ανακοινωθούν από αύριο Τρίτη. Είπε στους δημοσιογράφους ότι «οριστικοποιεί» τις λεπτομέρειες αυτών των μέτρων, αρνούμενος να διευκρινίσει ποια μπορεί να είναι αυτά.

«Αλλά θέλουμε απλώς να κάνουμε κάποια πράγματα που ο κόσμος θα τα νιώσει και μάλιστα αρκετά γρήγορα», είπε. «Δεν θα λυθούν τα πάντα, δεν θα απομακρυνθεί όλη την πίεση, αλλά δείχνουν απλώς την κατεύθυνση της πορείας μας και (...) το ότι θέλουμε να τους βοηθήσουμε», πρόσθεσε.

Ο Μπέρναμ εξέταζε το όριο του «ατομικού αφορολόγητου» πάνω από το οποίο οι πολίτες αρχίζουν να πληρώνουν φόρο εισοδήματος. Το όριο αυτό έχει παγώσει εδώ και πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα περισσότεροι άνθρωποι να πληρώνουν φόρους, καθώς οι μισθοί και τα εισοδήματά τους αυξήθηκαν στο διάστημα αυτό.

«Είναι δύσκολο επειδή η αλλαγή του ορίου δεν θα γίνει χωρίς σημαντικές συνέπειες», είπε. «Αλλά το εξετάζω», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ