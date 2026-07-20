Πετρέλαιο: Πάνω από τα 89 δολάρια το Brent μετά τις νέες γεωπολιτικές εντάσεις

Το Brent σημείωσε άνοδο 1,44% στα 89,37 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε 1,2% στα 83,41 δολάρια ανά βαρέλι.

Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα το πετρέλαιο, έπειτα από τη νέα προειδοποίηση του Τραμπ ότι το Ιράν «θα πληρώνει πολλαπλάσιο τίμημα για το θάνατο κάθε Αμερικανού στρατιώτη» αλλά και την είδηση πως οι Χούθι της Υεμένης επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία με άμεση ισχύ, εξέλιξη που ενδεχομένως να επιδεινώσει τη διακοπή του εφοδιασμού.

Σε αυτό το κλίμα, το Brent σημείωσε άνοδο 1,3% στα 89,22 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε 0,9% στα 83,23 δολάρια ανά βαρέλι.

Επιπλέον, σημειώνεται πως οι τιμές της βενζίνης ανέβηκαν ξανά στα 4 δολάρια ανά γαλόνι, για πρώτη φορά από τις 17 Ιουνίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν μια προσωρινή συμφωνία με στόχο την επαναλειτουργία του στενού και τη διακοπή των εχθροπραξιών.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, το Brent έφτασε να κερδίζει έως και 4% σπάζοντας το φράγμα των 90 δολαρίων ανά βαρέλι, αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον θάνατο τριών στρατιωτικών κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συγκρούσεων στο Ιράν. Ωστόσο, οι τιμές αποκλιμακώθηκαν, μετά τις δηλώσεις του εκπρόσωπου του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαΐ πως οι διπλωματικές προσπάθειες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται.

Στη συνέχεια, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters, πως οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ διαβίβασαν στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις ΗΠΑ, η οποία προβλέπει 10ήμερη κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι αναβίωσης της προσωρινής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον περασμένο μήνα.

Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το Ιράν για εννέα συνεχόμενες νύχτες ως αντίποινα για τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη προσπαθεί να αναγκάσει τα πλοία να διέρχονται από το στενό μέσω των χωρικών της υδάτων. Οι επιθέσεις της έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον δύο ναυτικών και τον τραυματισμό περισσότερων από δώδεκα αυτό το μήνα.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων χτυπήθηκε ανοικτά των ακτών του Ομάν, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του και να αναγκαστεί η εκκένωσή του. Το Reuters επικαλούμενο την εταιρεία Dynacom, ανέφερε πως πρόκειται για το «Kavomaleas» - ένα δεξαμενόπλοιο τύπου Panamax που φέρει σημαία της Μάλτας.

Παράλληλα, ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον των συμμάχων της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη επιτέθηκε σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, για δεύτερη φορά σε δύο ημέρες.