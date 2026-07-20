ΚΟ της ΝΔ: Τι είπαν τα στελέχη που βρέθηκαν στο επίκεντρο για ΟΠΕΚΕΠΕ

Την τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ακολούθησαν εκείνες των βουλευτών των οποίων οι υποθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρχειοθετήθηκαν.

Την τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ακολούθησαν εκείνες των βουλευτών των οποίων οι υποθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρχειοθετήθηκαν με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ειδικότερα, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας σημείωσε: «Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναδείχτηκε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα και ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε: ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή, μέχρι που φτάνει ο βουλευτής, ποια είναι η αρμοδιότητά του. Αν ποινικοποιείται η απάντηση που πρέπει να δώσει ο βουλευτής σε ένα πολίτη για ένα ζήτημα, είναι κάτι που θα πρέπει να το διευθετήσουμε. Πρέπει να είναι θωρακισμένος ρόλος του βουλευτή. Υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί ότι οι πολίτες έχουν ανεβάσει σε πολλά επίπεδα το βιοτικό τους επίπεδο; Σκεφτείτε πού βρισκόμαστε το 2019, πρέπει να θυμίσουμε σε κάθε συμπολίτη μας ότι η ζωή του έχει γίνει καλύτερη».

Ο Νότης Μηταράκης έκανε αναφορά στην τεχνολογική επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης αφού ευχαρίστησε την κοινοβουλευτική ομάδα για τη στήριξη στο πρόσωπό του. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε: «Ναι στη διεθνή συνεργασία, ναι στο διεθνές δίκαιο, αλλά με σεβασμό στις διαδικασίες, στους εκλεγμένους βουλευτές και στο Σύνταγμα της χώρας».

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης είπε ότι «η έννοια της παράταξης δεν περιλαμβάνει μόνο την έννοια της συνέχειας, αλλά και της αλληλεγγύης». Πρόσθεσε πως «είναι άλλοι τέσσερις συνάδερφοι που θα πρέπει να είμαστε πολιτικά και ηθικά δίπλα τους, γιατί βάλεται η ίδια η παράταξη». Παράλληλα επισήμανε: «Αρχειοθετήθηκαν, όχι μόνο εγώ, αλλά και ο συνεργάτες μου, αλλά και οι δύο παραγωγοί, και διασυρθήκαμε επί μήνες για κάτι το οποίο δεν ήταν μεμπτό».

Ο Χρήστος Μπουκώρος σημείωσε τα εξής: «Έξι ημέρες μετά το δελτίο Τύπου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι ελεγχόμενοι, εκδίδεται δελτίο Τύπου και δεν έχουν λάβει κατηγορητήριο οι ελεγχόμενοι. Με ρωτάνε γιατί κατηγορείστε και δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αυτό είναι ευθεία βολή κατά δικαιωμάτων του οποιουδήποτε. Θα πάμε στο φυσικό μας δικαστή όπως ζητήσαμε από την αρχή έστω με στρεβλές διαδικασίες και με ελλιπή στοιχεία».

Ο Μάκης Βορίδης ανέφερε τα εξής: «Συγχαρητήρια για τους συναδέλφους που απηλλάγησαν αυτονοήτως, για τους επόμενους τέσσερις συναδέλφους απαράδεκτες διώξεις». Όπως πρόσθεσε, «έχουμε μια άθλια αντιπολίτευση, αλλά έχουμε και μια εισαγγελική αρχή, που η καλή εκδοχή είναι ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της και η κακή είναι ότι κάνει κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά της. Και εδώ γεννιέται ένα βαρύ θεσμικό ζήτημα».

Η Κατερίνα Παπακώστα, όταν ανέβηκε στο βήμα, τόνισε τα εξής: «Σημερα για κάποιους από μας συμπληρώνονται 121 μέρες ταπείνωσης, εξευτελισμού και καταδίκης. Και οδηγηθήκαμε σε αυτή την κρίση, σε ένα πλήθος το οποίο είχε ήδη αποφασίσει. Το ιερό τεκμήριο της αθωότητας από πολύ ελάχιστος έγινε σεβαστό δυστυχώς. Και κάποιοι από εμάς επέλεξαν συνειδητά να πορευτούν κρατώντας μια σιωπή η οποία δεν είναι ένδειξη ενοχής, αλλά ένδειξη και πεποίθηση ότι γνωρίζεις την αλήθεια. Και ότι η αλήθεια κάποια στιγμή θα αναδειχθεί. Αν υπήρχε μία πιθανότητα προσωπικά, να έχω υποπέσει σε οποιοδήποτε αδίκημα, θα είχα τη γενναιότητα να παραδεχθώ δημοσίως το λάθος μου να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, να παραιτηθώ από τη βουλευτική μου έδρα και να σας την παραδώσω. Η συγκεκριμένη δικογραφία, έχει πάρα πολλά ερωτηματικά, πάρα πολλά λάθη και ήταν εντελώς πρόχειρη. Προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου, η σφοδρότητα όμως αυτή της επίθεσης δεν είχε προηγούμενο. Ωστόσο δεν άγγιξε μόνο εμένα και τους συναδέλφους μου, αλλά και τους συζύγους μας, τα παιδιά μας και τους φίλους μας που μας εμπιστεύονται διαχρονικά. Αλλά πάνω απ' όλα για μας ήταν η προσβολή της τιμής και της υπόληψης που είναι ό,τι πιο ιερό και σημαντικό έχω».

Ο Λάκης Βασιλειάδης ανέφερε ότι στην πολιτική οι εντυπώσεις μπορεί να προηγούνται, αλλά στο τέλος κερδίζει η αλήθεια.

«Πολλοί βουλευτές βρεθήκαμε στο στόχαστρο, μαζί και εγώ. Θεωρώ ότι πλέον βγαίνουμε πιο δυνατοί από όλη αυτή τη δοκιμασία, ακόμη και οι τέσσερις συνάδελφοι μας στον οποίο οι υποθέσεις ακόμη εκκρεμούν θα βρουν σύντομα τη δικαίωση και αυτό το λέω μετά λόγου γνώσεως γιατί έχω διαβάσει όλων τις δικογραφίες, το σίγουρο είναι ότι όλοι όσοι χαίρονταν και εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά όλη αυτή την υπόθεση, όσοι αποφάσισαν πριν από την ίδια τη δικαιοσύνη, έπεσαν για μία ακόμη φορά έξω. Ήταν σίγουρα μια πολιτική σκοπιμότητα και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τόπος και η πολιτική ζωή του. Όλο και πιο συχνά επιχειρείται η πολιτική εξόντωση, μέσα από υπαινιγμούς, παραπληροφόρηση, ψέματα, για ορισμένους μάλιστα μια καταγγελία αρκεί για να στηθεί ένα λαϊκό δικαστήριο. Οι εντυπώσεις επιχειρούν να υποκαταστήσουν την αλήθεια, αυτή η λογική δε βλάπτει μόνο τα πρόσωπα που στοχοποιούνται, αλλά βλάπτει την δημοκρατία, την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά δηλητηριάζει τον δημόσιο λόγο. Να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό και όλους εσάς για τη στήριξη που είχα, και εγώ, και όλοι οι συνάδελφοι για τις δύσκολες μέρες που πέρασαν και να ευχηθώ κουράγιο και δύναμη στους συναδέλφους των οποίων υποθέσεις ακόμη δεν έκλεισαν. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές καταλαβαίνεις πραγματικά τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας μεγάλης πολιτικής οικογένειας», πρόσθεσε.

Ο Γιώργος Βλάχος στην τοποθέτηση του έκανε αναφορά στο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, λέγοντας ότι είναι αντίθετος.

Επ' αυτού ο πρωθυπουργός σημείωσε τα εξής : «Είναι σαφές, ότι και από την πρόταση που έχουμε επεξεργαστεί, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα δεν συμφωνεί, και αυτό που έχουμε ως δυνητική δυνατότητα είναι ο επανακαθορισμός των ασυμβίβαστων με αυξημένη πλειοψηφία, αλλά αυτή τη στιγμή δε βλέπω κάποια διάθεση στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο να κινηθούμε προς πιο σκληρά ασυμβίβαστα υπουργού και βουλευτή, το σέβομαι. Αν διαγνώσουμε ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να βγει τελείως, θα το κάνουμε».

Ο Ευριπιδης Στυλιανίδης, πήρε τον λόγο και είπε τα εξής: «Ένα από τα στοιχεία της κοινοβουλευτικής υπεροχής, είναι το περιθώριο που μας δώσατε να εκφραστούμε κατά συνείδηση στην πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει πλειοψηφία αυτή η άποψη και θα μπορούσαμε να μην το υποστηρίξουμε καθόλου για να μην ισχυριστούν ψευδώς οι αντίπαλοί μας ότι θα το καταψηφίσουν. Αυτή η παρέμβαση που κάνατε είναι πολύ σημαντική και δείχνει την ποιοτική διαφορά μας με τους αντιπάλους μας».

Επιπρόσθετα ο κ. Στυλιανίδης σημείωσε: «Δώσατε ελευθερία συνείδησης στους βουλευτές, και μέσα από την ελευθερία συνείδησης που δώσατε στους βουλευτές δημιουργείται μία καλή πρόταση για το μέλλον. Και αυτή είναι υπέροχη μας και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα στη συζήτηση που θα ξεκινήσει από την Πέμπτη. Η βάση στην οποία χτίζει τα επιχειρήματα της η αντιπολίτευση είναι η καχυποψία και προσωποποιημένη επίθεση σε υπουργούς, σε εσάς και σε στελέχη μας λόγω ένδειας επιχειρημάτων, το κύριο στοιχείο του λόγου τους ήταν ο αρνητισμός και η έλλειψη επιστημονικής τεκμηρίωσης σε αυτά τα οποία ισχυρίζονται. Δεν προσέγγισαν θεσμικά και γόνιμα αυτό το διάλογο όπως γίνεται πάντοτε από το 1975 μέχρι σήμερα, αντιθέτως η λογική τους ήταν μιας μικροκομματικής και διαχειριστικής αντιπαράθεσης της τρέχουσας επικαιρότητας. Η κορύφωση αυτής της συμπεριφοράς, ήταν για παράδειγμα το άρθρο 16.

Η σημερινή έκθεση, είναι ένα όπλο ισχυρό για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, με βαριά επιχειρήματα που αποτελούν βαθιά τομή και συμπληρώνουν ένα θεσμικό πλαίσιο που δημιούργησε σταθερότητα στη χώρα και του δίνουν καύσιμο και φτερά για να καθοδηγήσει και την επόμενη γενιά πολιτικών φέροντας στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον Έλληνα, τον πολίτη και τον άνθρωπο».