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Τέσσερις Ινδοί νεκροί από ρωσική επίθεση σε πλοίο στην Οδησσό

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Τέσσερις Ινδοί νεκροί από ρωσική επίθεση σε πλοίο στην Οδησσό
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Η Ρωσία έπληξε χθες Κυριακή με τρείς πυραύλους κρουζ το υπό σημαία Γουινέα -Μπισάου πλοίο Golden Leo.

Μια ρωσική επίθεση σε πλοίο που απέπλεε χθες Κυριακή από το λιμάνι της Οδησσού στην νότιο Ουκρανία προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων Ινδών και άφησε έναν ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε σήμερα αργά το απόγευμα το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας.

Η Ρωσία έπληξε χθες Κυριακή με τρείς πυραύλους κρουζ το υπό σημαία Γουινέα -Μπισάου πλοίο Golden Leo, με πλήρωμα από την Ινδία και τη Συρία, ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας με ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Η Ινδία καταδικάζει τέτοιου είδους επιθέσεις και επαναλαμβάνει ότι η στοχοποίηση της εμπορικής ναυτιλίας και η έκθεση σε κίνδυνο αθώων μελών του πληρώματος, ή η παρεμπόδιση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου, είναι καταδικαστέα και πρέπει να αποφεύγονται», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
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Ρωσία
Ουκρανία
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