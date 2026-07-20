Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν

«Βουτιά» σχεδόν 7% για Ryanair.

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν τη Δευτέρα οι δείκτες στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές εστίασαν αφενός στις πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, όπου ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε πρωθυπουργός και παρέμειναν σε επαγρύπνηση σχετικά με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ελπίζοντας σε μία διπλωματική επίλυση.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,3% στις 639,6 μονάδες. Οι μετοχές του κλάδου των αυτοκινήτων αλλά και ο τομέας και ταξιδιών και της αναψυχής σημείωσαν πτώση 1% και 0,7% αντίστοιχα, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενέτεινε τις ανησυχίες σχετικά με το κόστος και τη ζήτηση των καταναλωτών. Εν τω μεταξύ, οι μετοχές τεχνολογίας σημείωσαν κέρδη 1,7%, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας. Ο Eurostoxx 50 διολίσθησε 0,1% στις 6.224,75 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύθηκε 0,12% στις 24.861 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με οριακή άνοδο 0,02% στις 8.340 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 αποδυναμώθηκε 0,71% στις 10.524 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε οριακή πτώση 0,04% στις 51.862 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 έχασε 0,05% στις 19.206 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Ryanair έκανε «βουτιά» σχεδόν 7% μετά την ανακοίνωση από την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ότι τα κέρδη του α' τριμήνου μειώθηκαν κατά 34%, επηρεασμένα αρνητικά από το υψηλότερο κόστος καυσίμων και τις χαμηλότερες τιμές εισιτηρίων.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αργότερα αυτή την εβδομάδα, όπου η κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα.