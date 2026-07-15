ASML: «Άλμα» άνω του 7% μετά τη δεύτερη αναβάθμιση του ετήσιου guidance πωλήσεων

Αύξησε τις προβλέψεις της για δεύτερη φορά φέτος η ASML την Τετάρτη, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ισχυρότερα από τα αναμενόμενα τριμηνιαία αποτελέσματα, καθώς παραμένει ισχυρή η ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Αύξησε τις προβλέψεις της για δεύτερη φορά φέτος η ASML την Τετάρτη, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ισχυρότερα από τα αναμενόμενα τριμηνιαία αποτελέσματα, καθώς παραμένει ισχυρή η ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, ο ολλανδικός κατασκευαστής ημιαγωγών δήλωσε ότι αναμένει πλέον ότι οι πωλήσεις για ολόκληρο το έτος θα κυμανθούν μεταξύ 43 δισεκατομμυρίων ευρώ (49 δισ. δολ.) και 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, με ακαθάριστο περιθώριο κέρδους μεταξύ 54 και 56%. Στην προηγούμενη πρόβλεψη, εκτιμούσε ετήσιες καθαρές πωλήσεις μεταξύ 36 δισεκατομμυρίων και 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, με ακαθάριστο περιθώριο κέρδους μεταξύ 51% και 53%.

Μετά την είδηση, η μετοχή σημείωσε άνοδο άνω του 7% στο ξεκίνημα των συναλλαγών, και πλέον έχει υποχωρήσει στο +3%. Φέτος η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο 115%.

Όσο αφορά τις επιδόσεις για το δεύτερο τρίμηνο, η ASML σημείωσε καθαρές πωλήσεις 9,3 δισ. ευρώ έναντι 8,8 δισ. ευρώ σύμφωνα με την εκτίμηση της LSEG.

Τα καθαρά κέρδη ήταν της τάξης των 2,9 δισ. ευρώ έναντι 2,6 δισ. ευρώ της εκτίμησης.

Η ASML, η πιο πολύτιμη εταιρεία της Ευρώπης, είναι η μόνη εταιρεία στον κόσμο που κατασκευάζει μηχανές λιθογραφίας ακραίας υπεριώδους ακτινοβολίας (EUV) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των πιο προηγμένων ημιαγωγών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Κριστόφ Φουκέ δήλωσε ότι η εισαγωγή παραγγελιών παρέμεινε «εξαιρετικά ισχυρή» κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Οι πελάτες της εταιρείας συνεχίζουν να «επιταχύνουν τα σχέδια επέκτασης της παραγωγικής τους ικανότητας», ανέφερε ο Φουκέ. «Αυτό μεταφράζεται σε δεσμεύσεις πελατών σε όλο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας, παρέχοντας στην ASML αυξημένη ορατότητα στη μακροπρόθεσμη ζήτηση», επισήμανε.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της ASML, ανέφερε αύξηση 68% στις πωλήσεις του Ιουνίου λόγω της ισχυρής ζήτησης για τα τσιπ της.

Η TSMC σχεδιάζει να προσθέσει δύο προηγμένες μονάδες συσκευασίας τσιπ στο Επιστημονικό Πάρκο Chiayi στη νότια Ταϊβάν, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο σχόλια του Υπουργού του Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ταϊβάν, Wu Cheng-wen, την Κυριακή.

Παρά την ισχυρή ζήτηση, οι μετοχές ημιαγωγών έχουν δεχθεί πιέσεις, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν κατά πόσον οι τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να είναι βιώσιμες.

Η ASML αντιμετωπίζει επίσης αυστηρότερους περιορισμούς στους ελέγχους εξαγωγών.

Η μετοχή υποχώρησε κατά 6% τον Απρίλιο, αφού μια διακομματική ομάδα νομοθετών των ΗΠΑ πρότεινε ένα νομοσχέδιο που θα διέκοπτε την πώληση μηχανών DUV της ASML σε κινεζικές εταιρείες τσιπ, κάτι που θα επηρέαζε τις ήδη συρρικνούμενες πωλήσεις της εκεί. Αυτός ο νόμος αναμένεται να περάσει από τη νομοθετική διαδικασία των ΗΠΑ.