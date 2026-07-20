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Η Χαμάς όρισε τον Χαλίλ Αλ Χαγιά ως νέο ηγέτη της

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Η Χαμάς όρισε τον Χαλίλ Αλ Χαγιά ως νέο ηγέτη της
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Ο Αλ Χαγιά αντικατέστησε το Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη με τις ισραηλινές δυνάμεις το 2024 καθώς η Χαμάς διεξήγαγε ένας πλήρους κλίμακας πόλεμο με το Ισραήλ στην Λωρίδα τη Γάζας.

Η Χαμάς όρισε τον Χαλίλ Αλ Χαγιά νέο γενικό ηγέτη της, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση.

Ο Αλ Χαγιά αντικατέστησε το Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη με τις ισραηλινές δυνάμεις το 2024 καθώς η Χαμάς διεξήγαγε ένας πλήρους κλίμακας πόλεμο με το Ισραήλ στην Λωρίδα τη Γάζας.

Ο Αλ Χαγιά , που υπήρξε εξόριστος ηγέτης της Γάζας και κορυφαίος διαπραγματευτής, εξελίχθηκε σε ένα κεντρικό πρόσωπο στην ηγεσία της Χαμάς μετά τον θάνατο του Σινουάρ και του Ισμαήλ Χανίγιε, που σκοτώθηκε στην Τεχεράνη τον Ιούλιο του 2024.

Ο Αλ Χαγιά ήταν μεταξύ των ανώτερων αξιωματούχων που τέθηκαν στο στόχαστρο της επίθεσης που είχε πραγματοποιήσει το Ισραή στην Ντόχα το 2025, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Χαμάς
Παλαιστίνη
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