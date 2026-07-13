TSMC: Αύξηση 68% στα έσοδα του Ιουνίου

Αύξηση 67,9% στις πωλήσεις Ιουνίου σημείωσε η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών κατά παραγγελία παγκοσμίως, λίγες ημέρες πριν από τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου.

Αύξηση 67,9% στις πωλήσεις Ιουνίου σημείωσε η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών κατά παραγγελία παγκοσμίως, λίγες ημέρες πριν από τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου.

Τα έσοδα του Ιουνίου διαμορφώθηκαν στα 442,68 δισ. νέα δολάρια Ταϊβάν (NT$), σημειώνοντας αύξηση 6,2% σε σχέση με τον Μάιο.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 2,4 τρισ. NT$ (περίπου 75 δισ. δολάρια), αυξημένα κατά 35,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η μετοχή της TSMC ενισχύεται περίπου κατά 1% στις συναλλαγές της Δευτέρας.

Η ισχυρή ανάπτυξη της εταιρείας αποδίδεται στη συνεχιζόμενη ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI) και στις αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές AI. Η TSMC κατασκευάζει ημιαγωγούς για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από smartphones έως προηγμένα συστήματα υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης, έχοντας μεταξύ των βασικών πελατών της τις NVIDIA, Apple και Advanced Micro Devices.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή δύο νέων μονάδων προηγμένης συσκευασίας (advanced chip packaging) στο Επιστημονικό Πάρκο Chiayi, στη νότια Ταϊβάν. Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού του Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ταϊβάν, η πρώτη μονάδα βρίσκεται ήδη σε μαζική παραγωγή, ενώ η δεύτερη αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.

Σύμφωνα με την Counterpoint Research, η TSMC κατείχε μερίδιο 73% στην παγκόσμια αγορά των ανεξάρτητων μονάδων παραγωγής ημιαγωγών (pure foundry) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.