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Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί, 80 τραυματίες και 100 αγνοούμενοι από πλημμύρες

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Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί, 80 τραυματίες και 100 αγνοούμενοι από πλημμύρες
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Οι πλημμύρες «κατέστρεψαν ολοσχερώς το δημαρχείο», όπως και ξενοδοχεία και δεκάδες εμπορικά καταστήματα, είπε επίσης στο AFP ο Ασικουλάχ Σάφι, ο διευθυντής της μκο Shpoul στην πόλη Παρούν.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 80 τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 100 αγνοούνται, αφού χείμαρροι λάσπης σάρωσαν σήμερα την επαρχία Νουριστάν, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, ανακοίνωσε η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (Andma).

Η πρωτεύουσα της επαρχίας Παρούν έχει ιδιαιτέρως πληγεί, όμως οι ομάδες διάσωσης κάνουν επίσης λόγο για θύματα σε άλλες περιοχές αυτής της ορεινής και δυσπρόσιτης επαρχίας, που βρίσκεται στα σύνορα με το Πακιστάν.

Οι πλημμύρες «κατέστρεψαν ολοσχερώς το δημαρχείο», όπως και ξενοδοχεία και δεκάδες εμπορικά καταστήματα, είπε επίσης στο AFP ο Ασικουλάχ Σάφι, ο διευθυντής της μκο Shpoul στην πόλη Παρούν.

Οι κάτοικοι προσπαθούν, χωρίς να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και με όποια μέσα έχουν, να βρουν μέσα στη λάσπη και τους σωρούς από βράχους θύματα ή επιζώντες, πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος της πόλης, όπως και δημόσιοι λειτουργοί, βρίσκονται μεταξύ των αγνοουμένων, συμπλήρωσε ο ίδιος.

H εθνική αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων έκανε γνωστό πως οι πλημμύρες προκάλεσαν «μεγάλες ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες», επισημαίνοντας πως έχουν κινητοποιηθεί συνεργεία διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
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Πλημμύρες
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