Επίθεση σε τάνκερς των Αλαφούζου και Προκοπίου με drones στη Μαύρη Θάλασσα

Δύο δεξαμενόπλοια του Γιώργου Προκοπίου και tanker της οικογένειας Αλαφούζου έγιναν στόχοι επίθεσης. Τι αναφέρει το tradewindsnews.com.

Δύο δεξαμενόπλοια του Γιώργου Προκοπίου δέχθηκαν πλήγματα σε Μαύρη Θάλασσα και Στενά του Ορμούζ, ενώ tanker της οικογένειας Αλαφούζου έγινε στόχος επίθεσης στις ακτές της Ρωσίας, σύμφωνα με το tradewindsnews.com. Σύμφωνα με τη CPC, τα δεξαμενόπλοια Asia και Nissos Ios δέχθηκαν επίθεση με drones την Κυριακή ενώ πραγματοποιούσαν φόρτωση. Στο Asia, ιδιοκτησίας της Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε αργότερα υπό έλεγχο.

Το Nissos Ios ανήκει στην Kyklades Maritime της οικογένειας Αλαφούζου. Ειδικότερα, επίθεση με drones σε τρία δεξαμενόπλοια τύπου suezmax που φόρτωναν πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό της Caspian Pipeline Consortium (CPC), στα ανοικτά ρωσικής ακτής της Μαύρης Θάλασσας, σημειώθηκε σε δύο ξεχωριστά περιστατικά την Παρασκευή και την Κυριακή, καθώς η Ουκρανία φαίνεται να συνεχίζει την κλιμάκωση των επιθέσεών της κατά της Ρωσίας.

Η CPC, η οποία ανήκει σε διεθνή κοινοπραξία, εξάγει κυρίως αργό πετρέλαιο από το Καζακστάν, στο οποίο αναμειγνύονται και ποσότητες ρωσικού πετρελαίου. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ανέστειλε την Κυριακή τις φορτώσεις στον τερματικό σταθμό κοντά στο Νοβοροσίσκ. Η CPC ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών στο προσωπικό και τους συνεργάτες της, ούτε εμφανίσθηκε κάποια πετρελαιοκηλίδα. Και τα δύο πλοία παρέμειναν εν πλω.

Το ΥΠΕΝ του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι οι εγκαταστάσεις μονού σημείου πρόσδεσης (SPM-1 και SPM-3) δεν υπέστησαν ζημιές. Ωστόσο, οι φορτώσεις αργού πετρελαίου έχουν ανασταλεί. Το ΥΠΕΞ του Καζακστάν καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που εξυπηρετούν τον τερματικό σταθμό της CPC, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης αποτίμηση των ζημιών και ότι η χώρα διατηρεί κάθε δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της διεκδίκησης πλήρους αποζημίωσης.