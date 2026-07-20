Ουκρανία: Νέες διαδηλώσεις μετά την αποπομπή του υπ. Άμυνας - Διορία 72 ωρών στον Ζελένσκι

Χιλιάδες άνθρωποι στο Κίεβο και άλλες πόλεις διαδηλώνουν εδώ και πολλές ημέρες, αψηφώντας τον στρατιωτικό νόμο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε σήμερα με κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια της στρατιωτικής ηγεσίας και τις μεγαλύτερες λαϊκές κινητοποιήσεις που έχουν οργανωθεί στη χώρα μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Χιλιάδες άνθρωποι στο Κίεβο και άλλες πόλεις διαδηλώνουν εδώ και πολλές ημέρες, αψηφώντας τον στρατιωτικό νόμο, διαμαρτυρόμενοι για την απομάκρυνση του μεταρρυθμιστή υπουργού Άμυνας Μιχαήλο Φέντοροφ και ζητώντας την αποπομπή του διοικητή των ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι.

Οι διαδηλώσεις, με επικεφαλής κυρίως νέους ανθρώπους, αποκαλύπτουν επίσης τις διαφωνίες στη στρατιωτική ηγεσία για το πώς θα σταματήσει την προέλαση της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης, την ώρα που πιστεύεται ότι η δυναμική του πολέμου κλίνει υπέρ του Κιέβου.

Ο Σίρσκι, 60 ετών, επικρίνεται από την κοινωνία των πολιτών, από στρατιώτες και βουλευτές για τη σοβιετικού στυλ διοίκησή του και τις τακτικές του πολέμου με υψηλό αριθμό απωλειών.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε διαδοχικά με πέντε στρατηγούς και έναν συνταγματάρχη που σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές είναι δυνητικοί διάδοχοι του Σίρσκι και συζήτησε μαζί τους την κατάσταση στο μέτωπο. Οι έξι γνωστότεροι και πλέον αξιοσέβαστοι στρατιωτικοί διοικητές, μεταξύ των οποίων ο Διοικητής των Μικτών Δυνάμεων Μιχαήλ Ντραπάτι και ο υπάρχηγός του Γενικού Επιτελείου Βολοντίμιρ Χόρμπατιουκ, εκπροσωπούν τη νεότερη γενιά των Ουκρανών αξιωματικών, η καριέρα των οποίων σφυρηλατήθηκε στη μάχη εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

Ο Ολέχ Απόστολ, διοικητής των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων και οι διοικητές των τριών Σωμάτων –Άντριι Μπιλέτσκι, Ιχόρ Ομπολένσκι και Ντένις Προκοπένκο– συναντήθηκαν επίσης με τον Ζελένσκι ο οποίος ανάρτησε στη συνέχεια φωτογραφίες από το γραφείο του.

Ο προσωπάρχης του Ζελένκι Κιρίλο Μπουντάνοφ ζήτησε «ενότητα και αυτοσυγκράτηση» υποσχόμενος μια εποικοδομητική απάντηση στις διαδηλώσεις.

«Ακούστηκαν οι απόψεις του κοινού. Γίνεται δουλειά τώρα, θα ακολουθήσουν τα αποτελέσματα», είπε.

Μια δημοσκόπηση της εταιρείας Gradus έδειξε ότι το 61% των Ουκρανών διαφωνεί με την απομάκρυνση του Φιόντοροφ.

Ο Ζελένσκι είπε ότι μίλησε με τον 35χρονο πρώην υπουργό του «επί μακρόν» το Σαββατοκύριακο. Μια πηγή προσκείμενη στον Φέντοροφ είπε στο πρακτορείο Reuters ότι συζήτησε με τον Ζελένσκι «άλλους ρόλους» που θα μπορούσε να αναλάβει αλλά ήταν έτοιμος να επιστρέψει μόνο ως υπουργός Άμυνας. Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, του προσφέρθηκαν θέσεις σχετικές με την επίβλεψη της στρατιωτικής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Ο Ντμίτρο Κοζιατίνκσι, βετεράνος του πολέμου και εκ των διοργανωτών των διαδηλώσεων, κάλεσε τους πολίτες να ξεκινήσουν «γενική, επ’ αόριστον διαμαρτυρία» εάν δεν απομακρυνθεί ο Σίρσκι και δεν αποκατασταθεί ο Φέντοροφ στο υπουργείο Άμυνας μέχρι τις 24 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ