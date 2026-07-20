Γαλλία: Προειδοποίηση στην Τεχεράνη για συνέπειες μετά τη σύλληψη διπλωματών

Ο Μπαρό δήλωσε ότι οι δύο διπλωμάτες συνελήφθησαν χωρίς λόγο, υποβλήθηκαν σε ανάκριση και δέχθηκαν σωματική εκφοβισμό για αρκετές ώρες πριν τελικά καταφέρουν να επιστρέψουν στην πρεσβεία.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα ότι θα υπάρξουν συνέπειες μετά την σύλληψη για αρκετές ώρες δύο Γάλλων διπλωματών που υπηρετούν στην Τεχεράνη από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο Μπαρό δήλωσε ότι οι δύο διπλωμάτες συνελήφθησαν χωρίς λόγο, υποβλήθηκαν σε ανάκριση και δέχθηκαν σωματική εκφοβισμό για αρκετές ώρες πριν τελικά καταφέρουν να επιστρέψουν στην πρεσβεία.

«Την Κυριακή το βράδυ, δύο υπάλληλοι της γαλλικής πρεσβείας στο Ιράν έπεσαν θύματα μιας εξαιρετικά σοβαρής πράξης εκφοβισμού εκ μέρους των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας, σε κατάφωρη παραβίαση των διπλωματικών ασυλιών που τους παρέχονται», αναφέρει ο υπουργός σε δήλωση στο AFP, σύμφωνα με την οποία οι δύο διπλωμάτες «κρατήθηκαν χωρίς λόγο για αρκετές ώρες, ανακρίθηκαν και, στην περίπτωση του ενός, υπέστησαν σωματική κακοποίηση» πριν καταφέρουν να επιστρέψουν στη γαλλική πρεσβεία.

Ο Μπαρό είπε ότι οι δύο υπάλληλοι «βρίσκονται πλέον «σε ασφάλεια» εκεί, εν αναμονή της επιστροφής τους στη Γαλλία τις επόμενες ώρες», εκφράζοντας την «υποστήριξη και την πλήρη αλληλεγγύη του για τη δοκιμασία που υπέστησαν».

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό, «αυτή η επίθεση είναι ακόμη πιο συγκλονιστική, δεδομένου ότι οι δύο αυτοί υπάλληλοι υλοποιούν τα προγράμματά μας για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και, ειδικότερα, των Ιρανών καλλιτεχνών και επιστημόνων».

Ο Ζαν Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι ενημέρωσε τον Ιρανό ομολόγο του Αμπάς Αραγτσί για το περιστατικό.

«Ενημέρωσα τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν ότι αυτές οι εξαιρετικά σοβαρές και απαράδεκτες παραβιάσεις της ακεραιότητας των υπαλλήλων μας δεν θα μπορούσαν να μείνουν χωρίς συνέπειες», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ