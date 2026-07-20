Διαβεβαιώσεις Τραμπ πως ο Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί αν επισκεφθεί τις ΗΠΑ

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχουν δεν θα συλληφθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ βρίσκεται στις ΗΠΑ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth social, χαιρετίζοντας τον ρόλο του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί στις ΗΠΑ, δύο ημέρες μετά τις δηλώσεις που έκανε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, όπου αναφέρθηκε σε αυτό το ενδεχόμενο.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχουν δεν θα συλληφθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ βρίσκεται στις ΗΠΑ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth social, χαιρετίζοντας τον ρόλο του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι είπε σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στους New York Times πως βρίσκεται σε συζητήσεις σχετικά με τη νομική δυνατότητα να συλληφθεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, εκτιμώντας πως «η θέση του είναι στη Χάγη. Είναι ένας εγκληματίας πολέμου σε βάρος του οποίου έχει ασκήσει διώξεις το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανέφερε τον Μαμντάνι στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ταξιδεύει παραδοσιακά στη Νέα Υόρκη κάθε Σεπτέμβριο για την ετήσια συνάντηση των ηγετών της διεθνούς κοινότητας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και αρνείται τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ