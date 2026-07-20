Βρετανία: Νέος ΥΠΕΞ ο Εντ Μίλιμπαντ - Το ΥΠΟΙΚ αναλαμβάνει ο Τζον Χίλι

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, γνωστή για τη σκληρή στάση της στο μεταναστευτικό, διατηρήθηκε στη θέση της.

Ο Εντ Μίλιμπαντ - υπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ και πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος (2010-2015) - διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, γνωστή για τη σκληρή στάση της στο μεταναστευτικό, διατηρήθηκε στη θέση της.

Υπουργός Οικονομικών ο Τζον Χίλι

Επιπλέον, ανακοινώθηκε πως ο πρώην υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι θα αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών.

Ο 66χρονος Χίλι παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας τον ότι δεν επενδύει αρκετούς πόρους στον στρατό και αφήνει τη χώρα να υπολείπεται μακράν των όσων απαιτούνται για να προστατευθεί σε έναν επικίνδυνο κόσμο.

Ο Χίλι, δημοφιλής βετεράνος πολιτικός των Εργατικών, δεν θεωρείτο πιθανός υποψήφιος για το σημαντικότερο οικονομικό υπουργείο. Ωστόσο, είχε υπηρετήσει ως υφυπουργός Οικονομικών μεταξύ 2002-7.

Ο στόχος του τώρα θα είναι να βοηθήσει τον Μπέρναμ να βρει περισσότερους πόρους για να επενδύσει στην άμυνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ