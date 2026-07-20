«Τρίβει τα χέρια της» η FIFA: Το «ταμείο» από το Μουντιάλ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο τελείωσε με δόξα για τους Ισπανούς και χοντρό χρήμα για τη FIFA. Τι σχεδιάζει ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

Με την Ισπανία να επιστρέφει στον θρόνο της επικρατώντας με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ, η FIFΑ έχει και εκείνη τους δικούς της λόγους να πανηγυρίζει. Η διοργανώτρια αρχή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου προήδρευσε του πιο επικερδούς αθλητικού γεγονότος στην ιστορία και είναι έτοιμη να εισπράξει έσοδα άνω των 9 δισ. δολαρίων για το 2026, σύμφωνα με τις δικές της εκτιμήσεις.

Είναι η πρώτη φορά που 48 ομάδες αγωνίστηκαν στην παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου, από 32 ομάδες πριν από τέσσερα χρόνια. Αυτό σημαίνει πως έγιναν 104 αγώνες αντί για 64, σε μια περίοδο έξι εβδομάδων αντί για τέσσερις. Τα επιπλέον παιχνίδια επέτρεψαν την πώληση περισσότερου υλικού στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, την έκδοση παραπάνω εισιτηρίων στους φιλάθλους και νέες εμπορικές ευκαιρίες για τους διαφημιζόμενους.

Η Βόρεια Αμερική φάνηκε πως ήταν το τέλειο «πειραματόζωο» για να δοκιμαστεί η μάχη των 48 ομάδων, αλλά η διοίκηση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπήρξε επεισοδιακή, με σκληρή κριτική για το κόστος των εισιτηρίων, το οποίο κυμαινόταν από 60 δολάρια έως πάνω από 10.000 δολάρια, με τη μέση τιμή εισόδου στα αμερικανικά γήπεδα να ξεπερνά τα 900 δολάρια, σύμφωνα με το CNBC.

Πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, υπήρχαν ερωτηματικά σχετικά με την προσιτή τιμή και το κατά πόσον η ζήτηση των οπαδών θα αντέξει. Παρά τις ανησυχίες αυτές, η ζήτηση ήταν αξιοσημείωτα ανθεκτική, σύμφωνα με το Football Benchmark. «Στη φάση των ομίλων, το ποσοστό αξιοποίησης των σταδίων ήταν ουσιαστικά sold out, στο 99%», επεσήμανε ο Αντόνιο Ντι Τσιάνι, διευθυντής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Football Benchmark.

«Έδειξε ότι οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν αυτές τις τιμές» συμπλήρωσε, εξηγώντας πως ο Ινφαντίνο, με ώθηση από τις ισχυρές πωλήσεις εισιτηρίων, έχει ήδη αρχίσει να προτείνει την ιδέα της περαιτέρω επέκτασης σε 64 ομάδες το 2030. «Αυτά είναι όλα ζητήματα που θα εξετάσουμε μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο», υπογράμμισε ο επικεφαλής της FIFA.

Εάν εφαρμοστεί, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο 64 ομάδων θα δει σχεδόν το 1/3 όλων των επιλέξιμων χωρών να συμμετέχουν στο Μουντιάλ και θα ενισχύσει την ένταξη του αθλήματος, σύμφωνα με τον Κίραν Μαγκουάιρ, αναπληρωτή καθηγητή οικονομικών ποδοσφαίρου στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ. «Αυτή είναι η ευκαιρία για το Παγκόσμιο Κύπελλο να γίνει οι Ολυμπιακοί Αγώνες του ποδοσφαίρου με την έννοια ότι θα γίνει ανοιχτό σε πολλά περισσότερα κράτη», επεσήμανε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εμπλακεί έντονα στο Μουντιάλ, ενώ έχει στενή σχέση με τη FIFA του Ινφαντίνο, η οποία του απένειμε το πρώτο βραβείο ειρήνης πέρυσι, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος διεκδίκησε με σθένος το Νόμπελ Ειρήνης και δεν το κέρδισε. Ο Ινφαντίνο έδωσε στον Τραμπ 10 εισιτήρια, αξίας 15.000 δολαρίων, για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ.

Μακριά από τον Λευκό Οίκο, η στρατηγική επέκτασης του Ινφαντίνο θα αποδειχθεί δημοφιλής σε πολλές χώρες που λαμβάνουν χρηματοδότηση από τη FIFA. Ως ΜΚΟ, τα χρήματα της FIFA αναδιανέμονται για την κατασκευή ποδοσφαιρικών υποδομών στις διοργανώτριες χώρες, δημιουργώντας μια κυκλική σχέση μεταξύ της ίδιας και των κρατών που φιλοδοξούν τον θεσμό.

Σχεδιάζει να διαθέσει 2,7 δισ. δολάρια σε ανάπτυξη χωρών το 2027-2030 στο πλαίσιο του «FIFA Forward 4.0». «Η FIFA υπό τον Ινφαντίνο δίνει πολλά χρήματα σε μικρές χώρες, οι οποίες με τη σειρά τους ψηφίζουν για την επανεκλογή του ως προέδρου», ανέφεραν ειδικοί. Το Μουντιάλ του 2030 υπόσχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο, με τη FIFA να διαθέτει προϋπολογισμό 6 δισ. δολαρίων και θα περιλαμβάνει εορτασμούς για την 100ή επέτειό του, υποσχόμενη «ένα ακόμα πιο ελκυστικό γεγονός για τα ΜΜΕ».