Ουγγαρία: Η Τζούντιτ Πόλγκαρ αρνήθηκε την πρόταση να αναλάβει την προεδρία της χώρας

Η Πόλγκαρ, που θεωρείται η μεγαλύτερη σκακίστρια όλων των εποχών, είναι η μοναδική γυναίκα που κατάφερε ποτέ να μπει στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων σκακιστών όλου του κόσμου.

Η «βασίλισσα του σκακιού» Τζούντιτ Πόλγκαρ ανακοίνωσε απόψε ότι δεν δέχεται να είναι υποψήφια για την προεδρία της χώρας, μία ημέρα αφού ο πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ είπε ότι θα της ζητούσε να αναλάβει αυτό το εθιμοτυπικό αξίωμα.

Σε ανάρτησή της στο Facebook η 49χρονη Πόλγκαρ ανέφερε ότι αισθάνεται «ευγνώμων» που της ζητήθηκε κάτι τέτοιο. «Ωστόσο, δεν αισθάνομαι ότι έχω αρκετή δύναμη για να αναλάβω την ιστορική ευθύνη να ενώσω ένα διχασμένο έθνος και επομένως δεν είμαι σε θέση να δεχτώ το αίτημα», σημείωσε.

Η Πόλγκαρ, που θεωρείται η μεγαλύτερη σκακίστρια όλων των εποχών, είναι η μοναδική γυναίκα που κατάφερε ποτέ να μπει στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων σκακιστών όλου του κόσμου.

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας θα εκλέξει έναν νέο πρόεδρο, στη θέση του Τάμας Σούλιοκ, ο οποίος θα παραμείνει στο αξίωμα μέχρι να τεθεί σε ισχύ το νέο Σύνταγμα της χώρας ή το πολύ για πέντε χρόνια.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που διαφυλάττει την ενότητα του έθνους και τη συνταγματικότητα» είπε νωρίτερα ο Μάγιαρ στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ