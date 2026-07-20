Πετρέλαιο: Σκαρφαλώνει στα 90 δολάρια το Brent με κέρδη άνω του 2%

Το Brent κερδίζει 2,54% στα 90 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το WTI ενισχύεται 2,29% στα 84,38 δολάρια. Κέρδη 16% την περασμένη εβδομάδα.

Διευρύνει τα κέρδη του το πετρέλαιο τη Δευτέρα, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει αυξήσει τις ανησυχίες για τις διακοπές στις μεταφορές ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά από έναν ακόμη γύρο αμερικανικών επιθέσεων και αντιποίνων της Τεχεράνης.

Το Brent παράδοσης Σεπτεμβρίου κερδίζει 2,54% στα 90 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate παράδοσης Αυγούστου ενισχύεται 2,29% στα 84,38 δολάρια.

Η τελευταία κλιμάκωση έρχεται μετά την επιβεβαίωση του στρατού των ΗΠΑ ότι ένας τρίτος Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε στον πόλεμο του Ιράν.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την ένατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων. «Οι επιθέσεις θα συνεχίσουν να υποβαθμίζουν τις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για την επίθεση σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ», επεσήμανε η CENTCOM

Οι νέες εχθροπραξίες έχουν αναζωπυρώσει ανησυχίες για την ασφάλεια μιας από τις σημαντικότερες οδούς διαμετακόμισης πετρελαίου στον κόσμο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επίσης χτυπήσει μονάδες του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που συνδέονται με την επίθεση της 17ης Ιουλίου εναντίον αμερικανικού προσωπικού στην Ιορδανία.

Ο Ντέιβιντ Ρος της Quantum Strategy τόνισε ότι η παγκόσμια αγορά αργού έχει γίνει σημαντικά πιο περιορισμένη καθώς οι εξαγωγές του Κόλπου μειώνονται. «Με αυτόν τον ρυθμό, τα αποθέματα πετρελαίου θα συρρικνωθούν τον Σεπτέμβριο και ακόμη και οι ΗΠΑ θα πιέζονται. Αυτό θα αυξήσει την πίεση στον Τραμπ. Παραμένουμε long για το Brent με στόχο τα 95 έως 105 δολάρια το βαρέλι» πρόσθεσε.