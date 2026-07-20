Επιφυλακτικότητα στην Wall Street με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Ώθηση στον τεχνολογικό κλάδο από τις μετοχές των τσιπ.

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με τους επενδυτές να διατηρούν επιφυλακτική στάση καθώς το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή παραμένει στο «κόκκινο». Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ανταλλάσσουν εκατέρωθεν πλήγματα, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το παράθυρο για συνέχιση των συνομιλιών με στόχο τον οριστικό τερματισμό των συγκρούσεων.

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Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με απώλειες 305 μονάδων ή 0,59% και διαμορφώθηκε στις 51.841 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,19% στις 7.443 μονάδες. Καλύτερη εικόνα για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να κλείνει τις συναλλαγές στα επίπεδα των 25.508 μονάδων, υποχωρώντας οριακά κατά 0,05%.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών έδωσαν ώθηση στον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη VanEck Semiconductor ETF να ενισχύεται άνω του 1%. Ο τίτλος της AMD πρόσθεσε άνω του 3%, η Micron ενισχύθηκε κατά σχεδόν 3% ενώ οι Astera Labs και Teradyne κέρδισαν 2% και 4% αντίστοιχα.

Στα της Μέσης Ανατολής, οι διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία Ιράν - ΗΠΑ παραμένουν σε εξέλιξη παρά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, με το Reuters να γνωστοποιεί πως οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ διαβίβασαν στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις ΗΠΑ, η οποία προβλέπει 10ήμερη κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι αναβίωσης της προσωρινής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον περασμένο μήνα.

Παρά την ένατη συνεχόμενη ημέρα αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε πως οι διπλωματικές προσπάθειες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, προσθέτοντας πως οι διαμεσολαβητές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα με το Ιράν, ενώ αργότερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει «πολλαπλάσιο» τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα και οι τρεις δείκτες έκλεισαν στα «κόκκινα», με τον Dow να χάνει περίπου 1%, τον S&P 500 1,6% ενώ ο Nasdaq διολίσθησε πάνω από 2,9%.