Γερμανία: Την ερχόμενη εβδομάδα η εκλογή νέου επικεφαλής της ΚΟ της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU)

Η κοινοβουλευτική ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) στη Γερμανία θα εκλέξει στις 29 Ιουλίου τον νέο επικεφαλής της, μετά την παραίτηση του Γενς Σπαν, λόγω των αντιδράσεων που προκάλεσε η απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ.

Η κοινοβουλευτική ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) στη Γερμανία θα εκλέξει στις 29 Ιουλίου τον νέο επικεφαλής της, μετά την παραίτηση του Γενς Σπαν, λόγω των αντιδράσεων που προκάλεσε η απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ. Προηγουμένως ο κ. Μερτς είχε δηλώσει ότι δεν ενημερώθηκε για τα σχέδια του συνεργάτη του παρά μόνο «πάρα πολύ αργά», ενώ δεν απέκλεισε ακόμη και έναν ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα.

Το ζήτημα του κ. Σπαν μονοπώλησε την συνέντευξη του κ. Μερτς στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, με τον καγκελάριο να παραδέχεται ότι δεν περίμενε «η οργή να φτάσει σε τέτοιο βαθμό». Σύμφωνα με την εφημερίδα Tagesspiegel, στη σημερινή συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) ο Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι, σε συντονισμό με τον αρχηγό της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Μάρκους Ζέντερ, αποφασίστηκε η εκλογή του νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας να πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου παρότι οι βουλευτές βρίσκονται ήδη στη θερινή ανάπαυλα της Bundestag.

Σε γραπτό μήνυμά τους προς τους βουλευτές, ο προσωρινός επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Αλεξάντερ Χόφμαν και ο διευθυντής της ομάδας Στέφαν Μπίλγκερ επισημαίνουν, σύμφωνα με το πρακτορείο dpa: «Οι πρόεδροι των κομμάτων μας από το CDU και το CSU εργάζονται επί του παρόντος για μια πρόταση σχετικά με το πρόσωπο που θα είναι υποψήφιο για την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σας καλούμε επομένως να προγραμματίσετε το ταξίδι σας στο Βερολίνο». Η BILD εν τω μεταξύ μετέδωσε ότι ο Γενς Σπαν δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Ο κ. Μερτς, σημειώνεται στο δημοσίευμα της Tagesspiegel, τόνισε στην εκτελεστική επιτροπή ότι επιθυμεί την γρήγορη επίλυση του ζητήματος. Αναλόγως με το ποιος θα είναι ο υποψήφιος, δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο περιορισμένων αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, όπως δήλωσε ο ίδιος ο καγκελάριος: «Θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία να επανεξεταστεί η σύνθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Μιλάμε ωστόσο πάντα υποθετικά», διευκρίνισε. Ένα από τα πρόσωπα που συζητούνται για τη θέση είναι και ο επικεφαλής του επιτελείου του καγκελάριου, Τόρστεν Φράι.

Η υπόθεση του Γενς Σπαν επανέφερε όμως στην επικαιρότητα και την περίπτωση της απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας και από τον βουλευτή του CDU και εντεταλμένο της κυβέρνησης για θέματα ναρκωτικών Χέντρικ Στρέεκ. Ο κ. Στρέεκ ωστόσο δεν υπέστη ανάλογες συνέπειες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, απαντώντας σήμερα σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενη εφαρμογή «δύο μέτρων και δύο σταθμών», περιορίστηκε να δηλώσει ότι ο Χέντρικ Στρέεκ «δεν είχε υποστηρίξει οτιδήποτε το οποίο έρχεται σε αντίθεση προς τον προσωπικό τρόπο ζωής του», εν αντιθέσει προς τον Γενς Σπαν, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια υποστήριζε και δημοσίως σθεναρά τη θέση του κόμματός του κατά της παρένθετης μητρότητας.

Η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται στη Γερμανία και, όπως τόνισε ο κ. Κορνέλιους, αυτό δεν προβλέπεται επί να αλλάξει σύντομα. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν εισηγείται επί του παρόντος αλλαγή της νομικής κατάστασης», δήλωσε ο κ. Κορνέλιους. Το ίδιο το CDU έχει στο συνέδριό του ήδη καταψηφίσει ανάλογη πρόταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ