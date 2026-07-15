Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσίας, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του Γαλλικού ποταμού.

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στη Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του Γαλλικού ποταμού, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 18:00 και να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα ενώ από αέρος επιχείρησαν πέντε αεροσκάφη. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου συνέδραμαν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Νωρίτερα, στις 18:30, είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχωρούδας, λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Πρόκειται για τη δεύτερη από τις τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα μετά τις 3 μμ στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς είχε προηγηθεί η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης, η οποία κινητοποίησε επίσης ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ