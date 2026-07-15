Νέα ήπια άνοδος στις ευρωαγορές με στήριξη από τις μετοχές πολυτελείας

Ο Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,10%, στις 642,71 μονάδες με κέρδη 0,27% στην εβδομάδα, ενώ ο Euro Stoxx 50 απώλεσε 0,15% στις 6.270 μονάδες.

Διεύρυναν τα κέρδη τους οι ευρωαγορές την Τετάρτη, καθώς η ισχυρή ανάκαμψη των μετοχών πολυτελείας αντιστάθμισε την πτώση στους τίτλους τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, αλλά η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά το κλίμα. Οι επενδυτές ήλπιζαν ότι τα εταιρικά αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα θα ανακατευθύνουν την προσοχή μακριά από τη γεωπολιτική και πίσω στα επιχειρηματικά θεμελιώδη μεγέθη, δίνοντας μια νέα ώθηση στους δείκτες.

Ο Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,10%, στις 642,71 μονάδες με κέρδη 0,27% στην εβδομάδα, ενώ ο Euro Stoxx 50 απώλεσε 0,15% στις 6.270 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης έχασε 0,59% στις 24.999 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 αναρριχήθηκε 0,19% στις 8.382 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 διολίσθησε 0,13% στις 10.515 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε πτώση 0,85% στις 52.411 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε απώλειες 0,42% στις 19.275 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές τεχνολογίας υποχώρησαν 0,53%, ενώ οι μετοχές πολυτελείας, ο δείκτης με τη χειρότερη απόδοση φέτος, πρόσθεσαν 3,22%. Η Richemont σημείωσε άνοδο 6,68% μετά τα ισχυρά μεγέθη στο πρώτο τρίμηνο, ενώ η εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού Nagarro έχασε 1,82%, αφότου η γερμανική οικονομική εποπτική αρχή ξεκίνησε έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της για το 2022. Η Axfood κατρακύλησε 14,89%, μετά τα αδύναμα τριμηνιαία αποτελέσματα.

Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τελικά τα κέρδη της η ASML, η πιο πολύτιμη εταιρεία τεχνολογίας της Ευρώπης, που αναβάθμισε τις προβλέψεις της για δεύτερη φορά φέτος, προσφέροντας ένα μαξιλάρι ασφαλείας στις αγορές. Η μετοχή της παρά την άνοδο σχεδόν 8% εν τέλει κατέγραψε απώλειες 0,41% ενώ για το 2026 έχει επιδοθεί σε άλμα 115% συνολικά.

Ο γίγαντας στην κατασκευή εξοπλισμού ημιαγωγών ανακοίνωσε καθαρές πωλήσεις για το β' τρίμηνο που ξεπέρασαν άνετα τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αστείρευτη ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που ώθησε την εταιρεία να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος και να διαβεβαιώσει ότι ο τομέας του υλικού στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ακέραιος.

Παρόλο που αρκετές μεγάλες εταιρείες δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τις επιδόσεις τους, η περιορισμένη αισιοδοξία στις αγορές την Τετάρτη καταδεικνύει τον υψηλό πήχη που πρέπει να ξεπεράσουν οι επιχειρήσεις για να προσελκύσουν επενδυτές σε μετοχές, ειδικά καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν μαίνεται. «Ενώ υπάρχουν κάποια καλά νέα για τις αποδόσεις σε ορισμένες μετοχές στην Ευρώπη, η ευρύτερη εικόνα είναι ότι πρέπει να γίνουμε πιο αμυντικοί, λόγω του γεωπολιτικού κινδύνου», τόνισε ο Μάικλ Μετκάλφ.

Ο επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής στην State Street υπενθύμισε πως οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν ένα νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απείλησε να διακόψει περισσότερες περιφερειακές εξαγωγές ενέργειας. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει αβεβαιότητα σχετικά με τα επιτόκια, καθώς οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να μετρήσουν ποιες θα είναι οι πληθωριστικές επιπτώσεις του πολέμου.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ζήτησαν επαγρύπνηση στον καθορισμό των επιτοκίων την Τετάρτη, αλλά δεν τάχθηκαν υπέρ μιας αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι οι εδώ και καιρό φοβούμενες δευτερογενείς επιπτώσεις του πληθωρισμού δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί. Το σχέδιο της κυβέρνησης Μερτς για υψηλότερες αμυντικές δαπάνες «είναι αρκετά σημαντικό ώστε να οδηγήσει την αγορά για αρκετά χρόνια», εκτίμησε ο Μπέντζαμιν Χολ.

Ο αντιπρόεδρος της alpha research στην Segal Marco Advisors σχολίασε πως το υπουργικό συμβούλιο της Γερμανίας ενέκρινε το πρώτο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027, αυξάνοντας τις επενδύσεις και τις αμυντικές δαπάνες για να προστατεύσει την υποτονική οικονομία της από ενεργειακά σοκ που σχετίζονται με τον πόλεμο και χρόνια υποεπένδυσης.