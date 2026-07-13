Proft taking στη μετοχή της SK Hynix: Η χειρότερη ημέρα στην ιστορία της με πτώση 15,4%

Η μετοχή του γίγαντα των τσιπ έκλεισε με απώλειες 15,4% τη Δευτέρα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη βουτιά στην ιστορία της

Πτώση άνω του 15% κατέγραψε η μετοχή της SK Hynix στη Σεούλ τη Δευτέρα, καταγράφοντας τη χειρότερη ημέρα της στα χρονικά μετά το ισχυρό ντεμπούτο της στο Nasdaq, καθώς οι επενδυτές κατοχυρώνουν κέρδη και σταθμίζουν τη ζήτηση για τσιπ μνήμης τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή του γίγαντα των τσιπ έκλεισε με απώλειες 15,4% τη Δευτέρα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη βουτιά στην ιστορία της, σύμφωνα με το CNBC.

Η νοτιοκορεατική εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης έκανε ράλι 13,08% στην πρεμιέρα της στη Wall Street την Παρασκευή, αντανακλώντας την έντονη όρεξη των Αμερικανών επενδυτών για μετοχές ημιαγωγών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η πτώση τη Δευτέρα αντανακλά ένα μείγμα profit taking και αβεβαιότητας σχετικά με το πώς θα πρέπει να αποτιμώνται οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ σε σχέση με την κορεατική μετοχή, με τους αναλυτές να τονίζουν ότι η είσοδός της στα αμερικανικά ταμπλό έχει ουσιαστικά δημιουργήσει ένα νέο σημείο αναφοράς για τους επενδυτές.

«Όλοι είναι πραγματικά μπερδεμένοι σχετικά με το τι θα συμβεί με τη ζήτηση μνήμης και πού βρίσκεται η αντικειμενική τιμή», επεσήμανε ο Ντάνιελ Γιου, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής της Yuanta Securities. «Όλα έχουν να κάνουν με το πόση ζήτηση υπάρχει σε σχέση με το πόση προσφορά θα έρθει... [και] τι είδους πολλαπλασιαστή θα λάβετε» πρόσθεσε.

Η υποχώρηση ήταν πιθανό να αποδειχθεί προσωρινή, καθώς η διαρθρωτική ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να ξεπερνά την προσφορά, σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι οι μετοχές πιθανότατα θα κινηθούν «προς τη σωστή κατεύθυνση» τους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες παρά τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια.

Ο Φίλιπ Γουλ, επικεφαλής έρευνας στην Rayliant Global Advisors, υποβάθμισε επίσης την πρόσφατη αδυναμία στα ασιατικά ονόματα υλικού τεχνητής νοημοσύνης, κάνοντας λόγο για άσκηση αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων και όχι ως επιδείνωση των προοπτικών του κλάδου.

«Νομίζω ότι πρόκειται κυρίως για διαχείριση κινδύνου», εξήγησε, υπογραμμίζοντας ότι πολλοί επενδυτές είχαν συσσωρεύσει μεγάλες θέσεις σε κατασκευαστές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Νότιας Κορέας και της Ταϊβάν μετά τα ισχυρά κέρδη τους. «Η συνετή διαχείριση κινδύνου υποδηλώνει ότι πρέπει να τις μειώσετε» κατέληξε.