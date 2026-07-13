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Η ΑΑΔΕ εγκαινιάζει το νέο πρότυπο κατάστημα myPoint στον Πειραιά

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Η ΑΑΔΕ εγκαινιάζει το νέο πρότυπο κατάστημα myPoint στον Πειραιά
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Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 12:00 μ.μ., στην Πλατεία Οδησσού, στο κτήριο του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Η ΑΑΔΕ εγκαινιάζει το νέο πρότυπο κατάστημα myPoint, έναν σύγχρονο χώρο εξυπηρέτησης που αναβαθμίζει την εμπειρία πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με την Αρχή.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 12:00 μ.μ., στην Πλατεία Οδησσού, στο κτήριο του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, παρουσία του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλου.

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