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H Mitsubishi UFJ έγινε η πολυτιμότερη εισηγμένη της Ιαπωνίας

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H Mitsubishi UFJ έγινε η πολυτιμότερη εισηγμένη της Ιαπωνίας
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Η Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) κατέκτησε την κορυφαία θέση στο ιαπωνικό χρηματιστήριο, καθώς η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε εκείνη της Toyota Motor Corporation.

Η Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) κατέκτησε την κορυφαία θέση στο ιαπωνικό χρηματιστήριο, καθώς η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε εκείνη της Toyota Motor Corporation, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που τραπεζικός όμιλος αναδεικνύεται στην πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία της Ιαπωνίας από τότε που δημιουργήθηκαν οι τρεις μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι της χώρας.

Η μετοχή της μεγαλύτερης τράπεζας της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 2,3% τη Δευτέρα, φτάνοντας τα 3.541 γεν ανά μετοχή. Ως αποτέλεσμα, η χρηματιστηριακή της αξία διαμορφώθηκε στα περίπου 42 τρισ. γεν (259 δισ. δολάρια).

Με την επίδοση αυτή, η MUFG ξεπέρασε την Toyota, η οποία αποτιμάται σε περίπου 41 τρισ. γεν, ενώ η Kioxia Holdings ακολουθεί με χρηματιστηριακή αξία 36,7 τρισ. γεν.

Η εξέλιξη αντανακλά την ισχυρή πορεία του τραπεζικού κλάδου στην Ιαπωνία, καθώς οι υψηλότερες αποδόσεις και η αλλαγή του περιβάλλοντος επιτοκίων έχουν ενισχύσει την κερδοφορία των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων.

Φώτο: Getty Images

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