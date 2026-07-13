CURCUMIN C.G: Kουρκουμάς, βιταμίνη C και Ginger, μαζί!

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Άμεση απορρόφηση, γρήγορη απόκριση, όλα τα οφέλη τους στο μέγιστο!

σε εξελιγμένο spray από τα Freeze Vitamins

FREEZE® VITAMINS – CURCUMIN G.C.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ SPRAY ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΔΡΑΣΗ

• Υποστήριξη κινητικότητας αρθρώσεων

• Μείωση φλεγμονωδών μηχανισμών

• Αντιοξειδωτική προστασία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η φλεγμονή αποτελεί βασικό μηχανισμό που επηρεάζει τη λειτουργικότητα των αρθρώσεων, τη μυϊκή άνεση και τη συνολική ποιότητα ζωής.

Το FREEZE® CURCUMIN G.C. είναι ένα εξειδικευμένο συμπλήρωμα διατροφής σε μορφή στοματικού spray, σχεδιασμένο για την υποστήριξη της αρθρικής υγείας και την αντιμετώπιση των φλεγμονωδών επιβαρύνσεων του οργανισμού.

Στον πυρήνα της σύνθεσης βρίσκεται το Turmeric Extract (Curcumin), σε συνδυασμό με Ginger Extract, δύο φυτικά δραστικά συστατικά με ισχυρή αντιοξειδωτική και υποστηρικτική δράση στη φυσιολογική φλεγμονώδη απόκριση.

Η παρουσία της Vitamin C ενισχύει περαιτέρω τη σύνθεση κολλαγόνου και την προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Η σύνθεση συμβάλλει:

• στη διατήρηση της φυσιολογικής κινητικότητας των αρθρώσεων

• στη μείωση της φλεγμονώδους επιβάρυνσης

• στην προστασία των κυττάρων από οξειδωτικό στρες

• στη συνολική υποστήριξη του μυοσκελετικού συστήματος

Η σύνθεση ενισχύεται από την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, η οποία δημιουργεί μικροσωματίδια υψηλής επιφάνειας επαφής που διαλύονται άμεσα στο στοματικό περιβάλλον, αυξάνοντας τη βιοδιαθεσιμότητα και τη λειτουργική αξιοποίηση των δραστικών συστατικών.

Η μορφή oral spray, σε συνδυασμό με phospholipids και postbiotics, συμβάλλει στη βελτίωση της απορρόφησης και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των δραστικών συστατικών.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ

• Anti-inflammatory support: κουρκουμίνη και τζίντζερ υποστηρίζουν τη φυσιολογική φλεγμονώδη απόκριση

• Joint mobility: συμβολή στη διατήρηση άνεσης και κινητικότητας αρθρώσεων

• Antioxidant protection: βιταμίνη C προστατεύει τα κύτταρα από οξειδωτικό στρες

• Connective tissue support: ενίσχυση κολλαγόνου για αρθρώσεις

• Enhanced absorption: η τεχνολογία CryoSpray® σε συνδυασμό με phospholipids & postbiotics βελτιώνει τη βιοδιαθεσιμότητα

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Serving size: 7 sprays



Ingredients | Per dose | %NRV

Turmeric Extract | 100 mg | **

Ginger Extract | 60 mg | **

Vitamin C | 30 mg | 37.5%

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

• Curcumin (Turmeric Extract): υποστηρίζει τη φυσιολογική φλεγμονώδη απόκριση και την αρθρική λειτουργία

• Ginger Extract: συμβάλλει στη μείωση δυσφορίας και στην κινητικότητα

• Vitamin C: συμβάλλει στη φυσιολογική σύνθεση κολλαγόνου και στην αντιοξειδωτική προστασία

• Phospholipids: ενισχύουν τη διαλυτότητα και την απορρόφηση

• Postbiotics: υποστηρίζουν το μικροβίωμα

• CryoSpray® technology: ενισχύει τη στοματική απορρόφηση και τη βιοδιαθεσιμότητα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λαμβάνετε έως 7 ψεκασμούς ημερησίως.

Ιδανικά πριν ή μετά από γεύμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

-Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν τη χρήση, ειδικά εάν λαμβάνετε αντιφλεγμονώδη ή αντιπηκτική αγωγή.

-Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος (<25°C).

-Μακριά από παιδιά.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Δεν υποκαθιστά ισορροπημένη διατροφή και υγιεινό τρόπο ζωής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η σύνθεση βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν:

• Η κουρκουμίνη συμβάλλει στη ρύθμιση της φλεγμονώδους απόκρισης

• Το τζίντζερ υποστηρίζει τη φυσιολογική κινητικότητα των αρθρώσεων

• Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική σύνθεση κολλαγόνου

• Η βιταμίνη C συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από οξειδωτικό στρες

• Τα λιποσωμιακά συστήματα ενισχύουν τη βιοδιαθεσιμότητα

Οι FREEZE VITAMINS, με την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, αξιοποιούν ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Δημιουργούν μια δομή που διαλύεται άμεσα, προστατεύει τα συστατικά και αυξάνει την πιθανότητα να απορροφηθούν αποτελεσματικά από τον οργανισμό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

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Mashhadi NS. Anti-inflammatory effects of ginger. Int J Prev Med.

EFSA Journal. Vitamin C and collagen formation.

Gupta SC. Therapeutic roles of curcumin.

Θα τα βρείτε στο www.freezevitamins.com και στα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Παράγονται από την www.amhes.com

