Wall Street: Εβδομαδιαία κέρδη για S&P 500 και Nasdaq - Ξεχώρισαν Meta και SK Hynix

Στήριξε η Nvidia με κέρδη 4,03% και η Meta με άλμα 5,97% στην καλύτερη εβδομάδα της από το 2024. Ράλι 4,97% για Circle και με πτώση 1,81% Delta Air Lines.

Κέρδη πέτυχαν στην εβδομάδα και στην ημέρα οι S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές καλωσόρισαν και χαιρέτισαν το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του νοτιοκορεατικού κολοσσού τσιπ SK Hynix στον τεχνολογικό δείκτη, με την IPO να είναι ήδη η μεγαλύτερη για ξένη εταιρία στις ΗΠΑ, στα 170 δολάρια ανά μετοχή με άντληση 26,5 δισ. δολαρίων και άλμα 13,08%, μετατοπίζοντας την προσοχή από τις κλιμακώσεις στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Την Παρασκευή, ο Dow Jones κέρδισε 0,29% στις 52.637 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,42% στις 7.575 μονάδες και ο Nasdaq ισχυροποιήθηκε 0,29% στις 26.281 μονάδες. Ωστόσο, σε επίπεδο εβδομάδας ο διευρυμένος και ο τεχνολογικός δείκτης ενισχύθηκαν περίπου 1% και ο βιομηχανικός δείκτης αποδυναμώθηκε 1%, εξανεμίζοντας ένα σερί τεσσάρων εβδομάδων ανόδου.

Στο ταμπλό, στήριξη παρείχε η Nvidia με κέρδη 4,03% αλλά και η Meta με άλμα 5,97% στην καλύτερη εβδομάδα της από τις αρχές του 2024 αφού η BofΑ διατήρησε τη σύσταση buy, εκτιμώντας πως βελτιώνει ενδεχομένως τη δομή κόστους της τεχνητής νοημοσύνης. Αντιθέτως, η Micron έχασε 1,24%, η Lam Research 0,80%, ενώ οι Marvell και Intel κατρακύλησαν 3,04% και 2,4% αντίστοιχα. Πιέσεις για Broadcom με -0,28%, άνοδος 4,97% για Circle και σε πτώση 1,81% η Delta Air Lines.

Οι κατασκευαστές τσιπ είναι μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων από το φετινό ΑΙ ράλι που τροφοδοτήθηκε από τις προσδοκίες για μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες από τους hyperscalers. Ωστόσο, οι ανησυχίες για τα φούσκα στον ευρύτερο κλάδο από τις υπερβολικές αποτιμήσεις και την ρευστοποίηση κερδών έχουν προκαλέσει μεταβλητότητα στις τιμές των τίτλων.

«Έχουμε ακούσει ότι η (SK Hynix) έχει υπερκαλύψει τις μετοχές της και ο κόσμος θέλει να αποκτήσει τον τίτλο της. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα είναι καταστροφή ή θα προκαλέσει αρνητική μεταβλητότητα. Και στην πραγματικότητα, αν μη τι άλλο, μόλις ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή της, θα μπορούσε να ανεβάσει ολόκληρο τον τομέα των τσιπ καθώς προχωράμε στο Σαββατοκύριακο», εκτίμησε η Κάθλιν Μπρουκς, διευθύντρια έρευνας στην XTB.

Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναζωπύρωσε ανησυχίες για τον πληθωριστικό αντίκτυπο του πολέμου, αν και ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, υπολόγισε πως οι συγκρούσεις δεν θα προκαλέσουν διαρκή αύξηση των τιμών της ενέργειας για το υπόλοιπο του έτους. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της επόμενης εβδομάδας τον Ιούνιο θα προσφέρουν νέα εικόνα για την πιθανή πολιτική πορεία της FOMC, ενώ ο Κέβιν Γουόρς θα καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Βουλής.

Οι αγορές προβλέπουν τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων 25 μονάδων βάσης μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG. Τα επιχειρηματικά μεγέθη θα ανεβάσουν στροφές την επόμενη εβδομάδα με αναλυτές να αναμένουν ότι τα εταιρικά αποτελέσματα των εισηγμένων του S&P 500 θα παρουσιάσουν άνοδο 24% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, με τις επιχειρήσεις τεχνολογίας να οδηγούν μεγάλο μέρος της ανάκαμψης.