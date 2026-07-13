Revolut: Νέο εργαλείο για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων μέσω AI assistants

Οι χρήστες της Revolut X μπορούν πλέον να εξατομικεύσουν την εμπειρία συναλλαγών τους, επιλέγοντας τον AI assistant που προτιμούν.

Μία νέα αναβάθμιση του αναταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Revolut X η οποία δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω του AI assistant (βοηθό τεχνητής νοημοσύνης) της επιλογής τους, ανακοίνωσε η Revolut.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι χρήστες της Revolut X μπορούν πλέον να εξατομικεύσουν την εμπειρία συναλλαγών τους, επιλέγοντας τον AI assistant που προτιμούν, όπως οι Claude, Gemini, OpenClaw και Cursor, μεταξύ άλλων διαθέσιμων εργαλείων. Με τη νέα αυτή δυνατότητα αποκτούν πρόσβαση σε ένα περιβάλλον συναλλαγών επαγγελματικών προδιαγραφών, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά μέσω απλών εντολών (prompts), μέσα από την πλατφόρμα της επιλογής του χρήστη.

Όπως επισημαίνεται, η νέα λειτουργία καταργεί πολλά από τα τεχνικά εμπόδια που παραδοσιακά συνδέονται με τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, καθιστώντας τις προηγμένες δυνατότητες trading πιο εύχρηστες, ταχύτερες και προσβάσιμες σε ευρύτερο κοινό. Είτε πρόκειται για έμπειρους traders που επιθυμούν να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία συναλλαγών τους, είτε για νέους χρήστες που αναζητούν έναν πιο εύκολο τρόπο να δραστηριοποιηθούν στις αγορές κρυπτονομισμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει το trading σε μια πιο άμεση και διαδραστική εμπειρία.



Με τη βοήθεια του AI assistant της επιλογής τους, οι χρήστες της Revolut X μπορούν πλέον να:

Διαδραστική Ανάλυση & Πληροφορίες - Οι χρήστες μπορούν να ζητούν από τον AI assistant τους μια απλή και κατανοητή ανάλυση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου τους και να λαμβάνουν άμεσες απαντήσεις στα ερωτήματά τους.

- Οι χρήστες μπορούν να ζητούν από τον AI assistant τους μια απλή και κατανοητή ανάλυση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου τους και να λαμβάνουν άμεσες απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Δεδομένα Αγοράς & Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο - Οι χρήστες μπορούν να ζητούν δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο, όποτε τα χρειάζονται, καθώς και να δίνουν εντολές στον AI assistant τους να παρακολουθεί τις αγορές και να δημιουργεί εξατομικευμένες ειδοποιήσεις τιμών.

- Οι χρήστες μπορούν να ζητούν δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο, όποτε τα χρειάζονται, καθώς και να δίνουν εντολές στον AI assistant τους να παρακολουθεί τις αγορές και να δημιουργεί εξατομικευμένες ειδοποιήσεις τιμών. Εκτέλεση Συναλλαγών Μέσω AI Assistant - Ο AI assistant της επιλογής του κάθε χρήστη μπορεί πλέον να λειτουργεί ως το βασικό μέσο αλληλεπίδρασής τους με το Revolut X. Οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν market orders, να ορίζουν limit orders ή να διαχειρίζονται τις θέσεις τους απλώς πληκτρολογώντας τις σχετικές εντολές. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να επιστρέφουν στην εφαρμογή Revolut X για να ενεργήσουν βάσει μιας πληροφορίας ή ανάλυσης, καθώς οι ενέργειες μπορούν να εκτελούνται μέσω του AI assistant. Ωστόσο, οι χρήστες εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο και την έγκριση όλων των εντολών (prompts), πριν από την εκτέλεσή τους.

- Ο AI assistant της επιλογής του κάθε χρήστη μπορεί πλέον να λειτουργεί ως το βασικό μέσο αλληλεπίδρασής τους με το Revolut X. Οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν market orders, να ορίζουν limit orders ή να διαχειρίζονται τις θέσεις τους απλώς πληκτρολογώντας τις σχετικές εντολές. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να επιστρέφουν στην εφαρμογή Revolut X για να ενεργήσουν βάσει μιας πληροφορίας ή ανάλυσης, καθώς οι ενέργειες μπορούν να εκτελούνται μέσω του AI assistant. Ωστόσο, οι χρήστες εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο και την έγκριση όλων των εντολών (prompts), πριν από την εκτέλεσή τους. Δοκιμή Επενδυτικών Στρατηγικών - Οι χρήστες μπορούν να περιγράφουν μια επενδυτική στρατηγική με απλά λόγια, όπως για παράδειγμα «εφάρμοσε μια στρατηγική grid στο BTC για τις τελευταίες 90 ημέρες», και να λαμβάνουν μέσα σε δευτερόλεπτα ιστορικά στοιχεία απόδοσης, δείκτες κινδύνου και αποτελέσματα βελτιστοποίησης.

Ο Leonid Bashlykov, Επικεφαλής Προϊόντων Κρυπτονομισμάτων (Head of Product - Crypto) στη Revolut, αναφέρει: «Η εξέλιξη αυτή ανοίγει έναν νέο τρόπο αλληλεπίδρασης με τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων στη Revolut. Οι AI agents μας επιτρέπουν να εργαζόμαστε ταχύτερα, να εκτελούμε συναλλαγές πιο αποτελεσματικά και να αξιοποιούμε καλύτερα τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Ωστόσο, αυτό είναι μόνο η αρχή. Με την εξαιρετική ομάδα που διαθέτουμε, μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στο Revolut X, το εξειδικευμένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων της Revolut, το οποίο γνωρίζει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση. Έπονται ακόμη περισσότερα!»