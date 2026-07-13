Συνολικά 2.273.500 ίδιες μετοχές απέκτησε η Eurobank κατά το διάστημα 06.07.2026 – 10.07.2026, με μέση τιμή κτήσης 4,3050 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 9.787.363,47 ευρώ.

Συνολικά 2.273.500 ίδιες μετοχές απέκτησε η Eurobank κατά το διάστημα 06.07.2026 – 10.07.2026, με μέση τιμή κτήσης 4,3050 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 9.787.363,47 ευρώ.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Euronext Athens «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 42.011.285 Ίδιες Μετοχές.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 28.04.2026 ενέκρινε την ακύρωση 28.097.019 Ιδίων Μετοχών της Τράπεζας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018. Οι εν λόγω Ίδιες Μετοχές θα παύσουν να διαπραγματεύονται στην EURONEXT ATHENS από την Τρίτη 14.07.2026, κατόπιν της καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μείωση, όπως ανακοινώθηκε από την Τράπεζα στις 09.07.2026.

