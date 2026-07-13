Αύξηση πωλήσεων και «αστραφτερά» κέρδη για τη Swarovski στην Ελλάδα

Τι δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2025.

Θετική ήταν η πορεία της Σβαρόβσκι Ελλάς Μονοπρόσωπη A.E. το 2025, καθώς η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εμπορία κρυστάλλων και συναφών προϊόντων και έχει συνδέσει το όνομά της με την πολυτέλεια, εμφάνισε αύξηση 4% στον κύκλο εργασιών της και άνοδο 5,1% στην καθαρή της κερδοφορία.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, στη διατήρηση της εμπορικής δυναμικής της εταιρείας, στη σταθερή παρουσία της στην ελληνική αγορά, καθώς και στη συνεχιζόμενη εφαρμογή της εμπορικής και αναπτυξιακής στρατηγικής της.

Μάλιστα, η πορεία αυτή καταγράφηκε σε ένα οικονομικό περιβάλλον που εξακολούθησε να χαρακτηρίζεται από πληθωριστικές πιέσεις και επιδράσεις στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Παρά τις συνθήκες αυτές, η Swarovski Hellas διατήρησε τη λειτουργική της σταθερότητα και κατέγραψε θετική μεταβολή του κύκλου εργασιών της «στοιχείο που αποτυπώνει την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητά της στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον».

Σε όλη, δε, τη διάρκεια του έτους 2025, η εταιρεία συνέχισε να δίνει έμφαση στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της, χωρίς ουσιώδη προβλήματα. Ειδικότερα, παρέμεινε προσηλωμένη στη διατήρηση και ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, με έμφαση στην ποιότητα, στην εμπορική ανάπτυξη και στη συνολική εμπειρία του πελάτη.

Αύξηση τζίρου και κερδών

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ τις προηγούμενες ημέρες, το 2025 η εταιρεία εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 16,49 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών ύψους 15,83 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 178.983 ευρώ, αυξημένα κατά 5,1%, ενώ τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/25 ανέρχονται σε 5.199.887,25 ευρώ έναντι 5.020.905,15 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

Ο γεωπολιτικός κίνδυνος

Στην οικονομική έκθεση της εταιρείας γίνεται ειδική μνεία για την όξυνση του γεωπολιτικού κινδύνου.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά «ο αντίκτυπος των γεωπολιτικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι δεδομένος και οι ενδεχόμενες συνέπειες μελλοντικών ή εξελισσόμενων συγκρούσεων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας, λόγω της πολυπλοκότητας και της διασύνδεσης των παγκόσμιων πολιτικών δυναμικών. Παρότι συχνά αντιμετωπίζεται ως ένας ενιαίος παράγοντας κινδύνου, ο γεωπολιτικός κίνδυνος περιλαμβάνει πολλαπλές, αλληλένδετες εξελίξεις που μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου και ενδέχεται να εκδηλωθούν με διαφορετικούς τρόπους. Ο πόλεμος που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου 2026 και βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη δεν έχει επηρεάσει την εταιρεία, ωστόσο η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις συνολικά».

Η Σβαρόβσκι Ελλάς διαθέτει σήμερα πέντε υποκαταστήματα και συγκεκριμένα σε Γλυφάδα (Μεταξά 39), Αθήνα (Ερμού 18), Μαρούσι (Α .Παπανδρέου 35), Κηφισιά (Λεβίδου 10) και Γυαλού, Σπάτα (Designer Outlet Ε71). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Γλυφάδα, ενώ ελέγχεται κατά 100% από την εταιρεία Swarovski International Holding AG, η οποία εδρεύει στην Ελβετία.