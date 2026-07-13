Υποδομές: Συμβάσεις, έργα και καλοκαιρινές «κορδέλες»

Με επίκεντρο τους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ αναμένονται στο προσεχές διάστημα και εντός καλοκαιριού παραδόσεις υποδομών και νέες συμβάσεις. Ξεχωρίζουν το βόρειο τμήμα του Ε 65, η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, το δημόσιο έργο του ΒΟΑΚ. Οι συμβάσεις για Daniel στη Θεσσαλία, ο Κόμβοι Σκαραμαγκά και Μεταμόρφωσης.

Είναι δεδομένο ότι οι κατασκευαστικοί όμιλοι βρίσκεται σε μια σαφή τάση… μεταρρύθμισης και εξέλιξής τους σε γκρουπ κρίσιμων υποδομών μέσα από κινήσεις και συνεργασίες (π.χ. οι συμφωνίες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Airbus, Rheinmetall, μετοχική είσοδος στην ΕΥΔΑΠ κ.α., τα deals της AKTOR με LNG, Suez, Motor Oil με φόντο τη Dioriga Gas αλλά και τις Thalis – ΗΛΕΚΤΩΡ κ.α.), ενώ σχεδιάζουν την επόμενη μέρα και μέσω της διεύρυνσης της παρουσίας τους σε εναλλακτικές δραστηριότητες (π.χ. αυτό το κάνουν και οι ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ) που μπορούν να φέρουν μακροχρόνιες και σχετικές προβλέψιμες ροές (ενέργεια, Παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ, αλλά και ακίνητα, facility management κ.α.).

Πλην όμως, η «κλασσική κατασκευή» συνεχίζει να αποτελεί βασικό «πυρήνα» της δομής τους. Με επίκεντρο, λοιπόν, τους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ αναμένονται στο προσεχές διάστημα και εντός καλοκαιριού εξελίξεις. Και… στο πλαίσιο αυτό, αν και ήδη βρισκόμαστε μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, ετοιμάζονται για ένα… καλοκαίρι με «κορδέλες» σε εμβληματικά έργα, με υπογραφή συμβάσεων, με έναρξη projects που μπορούν να αλλάξουν το προφίλ της χώρας. Η παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε 65, της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, των 10 χλμ. στον ΒΟΑΚ και στο τμήμα Νεάπολη – Αγιος Νικόλαος ξεχωρίζουν στον τομέα των παραδόσεων, δίχως να παραγνωρίζεται ότι από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουν δοθεί «υποσχέσεις» για ολοκλήρωση υποδομών, ή μέρους αυτών, που σχετίζονται με τα έργα αποκατάστασης από τις θεομηνίες Daniel και Elias στη Θεσσαλία (σιδηροδρομικά). Πάντως, γίνεται «αγώνας δρόμου» για έγκαιρες παραδόσεις έργων και αναμένονται οι εξελίξεις μέσα στον μήνα (π.χ. με μεγάλο έργο της ΑΒΑΞ κ.α.) αλλά και τους αμέσως επόμενους.

Επίσης, για σήμερα Δευτέρα 13/07/2026, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, επί της Ιεράς Οδού 403, στο Χαϊδάρι, έχει προγραμματιστεί η υπογραφή, με ΜΕΤΚΑ – Δομική Κρήτης, της σύμβασης για την κατασκευή του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά, ενός έργου «ανάσα» για τη Δυτική Αττική. Ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια και θα διευκολύνει τις συνθήκες κυκλοφορίας σε μια περιοχή όπου ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού – Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας Λ. Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω. Επίσης, η τριπλή παρέμβαση θα προσφέρει μια εναλλακτική διαδρομή από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά και τα νοτιοδυτικά προάστια, συμβάλλοντας και στην αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού.

Παράλληλα, αναμένεται και η εκκίνηση εργασιών στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, ενός από τα πλέον επιβαρυμένα σημεία του οδικού δικτύου με περισσότερες από 250.000 διελεύσεις οχημάτων ημερησίως. Όπως παλιότερα αλλά και πρόσφατα έχουμε αναφέρει, ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία δυο διακριτών εξόδων σε απόσταση 150 μέτρων (με τη δημιουργία μιας νέας) προς τη Εθνική Οδό ώστε να μην «συναντιόνται» τα οχήματα που έρχονται από την Ελευσίνα και το Μαρκόπουλο (αεροδρόμιο) και δημιουργείται η συμφόρηση.

Προφανώς, από τις σημαντικότερες εξελίξεις του καλοκαιριού είναι η ολοκλήρωση από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε 65, η παράδοση του οποίου και επισήμως προγραμματίζεται για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου και ειδικότερα για τις 23 του μήνα. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων ολοκληρώνεται ένας οδικός άξονας που συνδέει πλέον απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, δημιουργώντας έναν νέο διάδρομο μεταφορών για την Κεντρική Ελλάδα.

Για το καλοκαίρι είχε προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη, Μίκρα) που καλύπτουν 4,78 χλμ., έργο που φέρνεις εις πέρας σχήμα υπό την AKTOR. Με την επέκταση προς την Καλαμαριά, η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, καθώς θα αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών που θα επιλέγουν το μετρό για τις μετακινήσεις τους. Πάντως, ο στόχος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ήταν να παραδοθεί το project τις τελευταίες ημέρες Ιουλίου, αλλά εσχάτως ακούστηκαν σενάρια για μετάθεση τον Αύγουστο.

Να προσθέσουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι προγραμματίζονται και οι πρώτες παραδόσεις στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ, του μοναδικού τμήματος που κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο. Ο λόγος γίνεται για τα πρώτα 10,2 χιλιόμετρα στο τμήμα Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος, δηλαδή, σχεδόν το 70% του έργου (μήκους 14,5 χλμ. συνολικά). Ανάδοχος είναι ο όμιλος AKTOR.