Επίσκεψη Γεραπετρίτη στην Ιαπωνία, το Βιετνάμ και τη Δημοκρατία της Κορέας

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ιαπωνία, το Βιετνάμ και τη Δημοκρατία της Κορέας, από τις 14 έως τις 21 Ιουλίου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ιαπωνία, το Βιετνάμ και τη Δημοκρατία της Κορέας, από τις 14 έως τις 21 Ιουλίου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Τόκυο, ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ιαπωνίας-Ελλάδας, Taro Kono.

Στη συνέχεια, θα είναι κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών του Τόκυο, με θέμα «Η νέα πολυπολική διεθνής τάξη πραγμάτων». Θα ακολουθήσει συζήτηση, την οποία θα συντονίσει η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου, Aya Suzuki.

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιαπωνίας, Toshimitsu Motegi.