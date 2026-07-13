Χρηματιστήριο: Το σημείο που θα κρίνει τον μεσοπρόθεσμο ανοδικό κύκλο

Οι προσδοκίες για την πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσα από την τεχνική ανάλυση. Η επιβεβαίωση των σημάτων, το ισχυρό bull run και τα δύο σενάρια. Γράφει ο Α. Κοφινάκος.

Από τον Φεβρουάριο του 2023, όταν ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 1.033 μονάδες δημοσιεύσαμε την πρώτη κυματική ανάλυση για τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στην ανάλυση εκείνη επισημαίναμε ότι ο Γενικός Δείκτης είχε διαμορφώσει μια εκτεταμένη πλάγια κίνηση, διάρκειας περίπου επτά ετών. Η περίοδος συσσώρευσης ξεκινούσε από τον Φεβρουάριο του 2016, όταν ο δείκτης είχε καταγράψει χαμηλό στις 420,82 μονάδες, και ολοκληρωνόταν στις αρχές του 2023, με την ανοδική διάσπαση της περιοχής των 1.000 μονάδων.

Παράλληλα, είχαμε αναφέρει ότι μια επιβεβαιωμένη έξοδος από αυτόν τον πολυετή σχηματισμό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική ανοδική επέκταση της τιμής. Η εκτίμησή μας βασιζόταν στην αρχή ότι η διάρκεια και το εύρος μιας μακροχρόνιας συσσώρευσης μπορούν, υπό συγκεκριμένες τεχνικές προϋποθέσεις, να δώσουν ενδείξεις τόσο για το μέγεθος όσο και για τη χρονική διάρκεια της κίνησης που ακολουθεί.

Στην γραφική παράσταση αποτυπώνεται με γαλάζιο χρώμα η χρονική έκταση της πλάγιας κίνησης, καθώς και η αντίστοιχη πιθανή ανοδική επέκταση μετά τη διάσπαση.

2.302 μονάδες (Fibonacci retracement levels - 38,2%) 2.883 μονάδες (Fibonacci retracement levels - 50%) 3.464 μονάδες (Fibonacci retracement levels - 61,8%)

Η ανοδική διάσπαση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των 1.000 μονάδων. Από τον Φεβρουάριο του 2023 μέχρι τον Ιούλιο του 2026, μέσα σε διάστημα περίπου τριάμισι ετών, ο Γενικός Δείκτης υπερδιπλασίασε την αξία του, προσεγγίζοντας πλέον την περιοχή των 2.500 μονάδων. Κατά τη διάρκεια αυτής της ισχυρής ανοδικής πορείας, επανήλθαμε με διαδοχικές αναλύσεις στα σημαντικότερα τεχνικά και κυματικά σημεία της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα η επόμενη δημοσίευση έγινε τον Ιούνιο του 2023 όταν ο Γενικός Δείκτης είχε φτάσει στο κρίσιμο σημείο ενεργοποίησης της μακροπρόθεσμης τάσης (η αγορά τότε βρίσκονταν στις 1.261 μονάδες).

Η διάσπαση των 1.379,42 μονάδων θα αντέστρεφε επίσημα την μακροπρόθεσμη καθοδική τάση σε ανοδική, μετά από μια μακρά περίοδο πτώσης. Οι προεκτάσεις από την ενεργοποίηση της αντιστροφής ήταν οι ακόλουθες

1.974 μονάδες (Fibonacci extensions levels - 161,8%) 2.342 μονάδες Fibonacci extensions levels - 200%) 2.935 μονάδες Fibonacci extensions levels - 261,8%)

Εντός του 2024, παρά την ανοδική διάσπαση του ιδιαίτερα σημαντικού επιπέδου των 1.379,42 μονάδων, ο Γενικός Δείκτης δεν επιβεβαίωσε άμεσα τη διάσπαση με μια έντονη προωθητική κίνηση. Αντίθετα, ακολούθησε μια νέα φάση συσσώρευσης διάρκειας περίπου 11 μηνών. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτέλεσε στοιχείο αδυναμίας, αλλά μια φυσιολογική διαδικασία επανασυσσώρευσης.

Στο άρθρο της 31ης Δεκεμβρίου 2024 εκτιμήσαμε ότι η διάσπαση των 1.379,42 μονάδων ενεργοποιούσε ως πρώτο ανοδικό στόχο τις 1.973 μονάδες (Fibonacci Extension 200%) και, σε δεύτερο χρόνο, την περιοχή των 2.338 μονάδων. Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν μέσα στους επόμενους μήνες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της νέας ανοδικής προωθητικής κίνησης.

1.971 μονάδες (Fibonacci extensions levels - 161,8%) 2.338 μονάδες (Fibonacci extensions levels - 200%)

Εν συνεχεία, τον Μάρτιο του 2025, όταν ο Γενικός Δείκτης προσέγγισε την περιοχή των 1.700 μονάδων, στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά επικρατούσε έντονος προβληματισμός σχετικά με το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης της ανοδικής κίνησης και έναρξης μιας σημαντικής διόρθωσης.

Στην ανάλυση που δημοσιεύσαμε εκείνη την περίοδο, χρησιμοποιώντας τον δείκτη ορμής MACD, επισημάναμε ότι η υπέρβαση των προηγούμενων επιπέδων απόκλισης (divergence) και η μετατροπή τους σε σύγκλιση (convergence) αποτελούσε ένδειξη ότι η ανοδική τάση όχι μόνο δεν είχε ολοκληρωθεί, αλλά o Γενικός Δείκτης εισερχόταν σε μια νέα προωθητική φάση.

Η μεγαλύτερη αξία ενός δείκτη ορμής δεν είναι να επιβεβαιώνει ότι μια αγορά έχει ήδη ανέβει, αλλά να διακρίνει πότε μια φαινομενική ένδειξη κορύφωσης μετατρέπεται στην απαρχή ενός νέου προωθητικού κύματος.

Η μετέπειτα πορεία του Γενικού Δείκτη επιβεβαίωσε την εκτίμηση αυτή, καθώς μετά την υπέρβαση των 1.700 μονάδων ακολούθησε μια νέα ισχυρή ανοδική επέκταση, οδηγώντας τον δείκτη σε διαδοχικά πολυετή υψηλά.

Ποιο είναι το επόμενο κρίσιμο επίπεδο για τον Γενικό Δείκτη;

Ο Γενικός Δείκτης, συνεχίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανοδική του πορεία, κατάφερε να υπερβεί και την ιδιαίτερα σημαντική περιοχή των 2.340 μονάδων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το βασικό ανοδικό σενάριο που είχαμε παρουσιάσει ήδη από την πρώτη ανάλυση του 2023. Πλέον, η προσοχή στρέφεται στην περιοχή των 2.666 – 2.680 μονάδων, η οποία αποτελεί ίσως το σημαντικότερο τεχνικό επίπεδο της τρέχουσας ανοδικής κίνησης. Η σημασία της συγκεκριμένης ζώνης προκύπτει από το γεγονός ότι αποτελεί cluster τριών ανεξάρτητων μετρήσεων Fibonacci, οι οποίες συγκλίνουν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο τιμών.

Συγκεκριμένα:

• 2.684 μονάδες, ως επέκταση 261,8% του Κύματος 1.3.

• 2.666 μονάδες, ως επέκταση 127,2% του Κύματος 3.3.

• 2.668 μονάδες, ως επέκταση 161,8% του Κύματος 4.3.





Η σύγκλιση τριών διαφορετικών κυματικών μετρήσεων στην ίδια περιοχή δημιουργεί μία εξαιρετικά ισχυρή τεχνική αντίσταση, η οποία είναι πιθανό να αποτελέσει σημείο καμπής για τη μακροπρόθεσμη πορεία του Γενικού Δείκτη.

Σενάριο 1: Ανοδική διάσπαση του cluster

Στην περίπτωση που ο Γενικός Δείκτης καταφέρει να πραγματοποιήσει εβδομαδιαίο κλείσιμο πάνω από τη ζώνη των 2.666–2.680 μονάδων, τότε θα αυξηθούν σημαντικά οι πιθανότητες συνέχισης της ανοδικής κίνησης προς την επόμενη σημαντική περιοχή στόχων, η οποία εντοπίζεται μεταξύ 2.883 και 2.935 μονάδων, σύμφωνα με τις επόμενες επεκτάσεις Fibonacci.

Σενάριο 2: Ολοκλήρωση του Κύματος 3

Αντίθετα, εφόσον ο δείκτης αποτύχει να υπερβεί τη συγκεκριμένη ζώνη και εμφανίσει σαφή σημάδια εξάντλησης της ανοδικής ορμής, τότε θα αυξηθούν οι πιθανότητες ολοκλήρωσης του μακροπρόθεσμου Κύματος 3 και έναρξης του διορθωτικού Κύματος 4. Με βάση την Κυματική Θεωρία Elliott, το Κύμα 4 δεν διορθώνει μόνο σε επίπεδο τιμών, αλλά και σε χρονική διάρκεια.

Δεδομένου ότι το Κύμα 3 εξελίσσεται ήδη για περίπου 48 έως 50 μήνες, μια φυσιολογική χρονική διόρθωση θα μπορούσε να διαρκέσει περίπου 16 έως 18 μήνες, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο της διάρκειας του προηγούμενου προωθητικού κύματος.

Σε επίπεδο τιμών, οι σημαντικότερες πιθανές ζώνες ολοκλήρωσης του Κύματος 4 εντοπίζονται στις:

• 1.940 μονάδες (Fibonacci retracement 38,2%)

• 1.820 μονάδες (ισχυρό cluster τιμών)

• 1.720 μονάδες (Fibonacci retracement 50%)

• 1.500 μονάδες (Fibonacci retracement 61,8%)

Η αγορά έχει ήδη διανύσει μια εντυπωσιακή ανοδική πορεία από τις 1.033 μονάδες του Φεβρουαρίου 2023 έως τις περίπου 2.500 μονάδες σήμερα. Ωστόσο, η σημαντικότερη ίσως δοκιμασία για τη μακροπρόθεσμη τάση βρίσκεται πλέον μπροστά μας. Η περιοχή των 2.666–2.680 μονάδων δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη αντίσταση. Πρόκειται για ένα σημείο στο οποίο συγκλίνουν τρεις διαφορετικές κυματικές μετρήσεις, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την τεχνική του βαρύτητα.

Η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη απέναντι σε αυτή τη ζώνη θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό εάν η ελληνική αγορά διαθέτει ακόμη τις προϋποθέσεις για μια νέα ανοδική επέκταση ή εάν έχει έρθει η στιγμή για την πρώτη ουσιαστική μακροπρόθεσμη διόρθωση μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια συνεχούς ανόδου.

