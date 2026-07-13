Πέθανε ο πρωταγωνιστής του Jurassic Park, Σαμ Νιλ σε ηλικία 78 ετών

Ο ηθοποιός του Jurassic Park είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι απαλλάχθηκε από τον καρκίνο.

Ο νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νιλ απεβίωσε αιφνιδίως σήμερα σε ηλικία 78 ετών, αφού είχε αναρρώσει από καρκίνο, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

«Η απώλεια ήταν ξαφνική και αναπάντεχη, όμως ήταν ευλογία το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμενε απαλλαγμένος από τον καρκίνο», αναφέρεται σε δήλωση που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Νιλ στο Instagram.

Ο ηθοποιός του Jurassic Park είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι απαλλάχθηκε από τον καρκίνο αφού υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του αίματος τρίτου σταδίου.

«Σκωπτικός και δηκτικός, ευγενικός και λακωνικός, ο Σαμ έδωσε μάχη εναντίον της ασθένειάς του με την ίδια αξιοπρέπεια, το χιούμορ και την πεποίθηση που ενδυνάμωνε την κάθε του ερμηνεία. Θα μας λείψει πολύ. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι.

«Ας αναπαυθεί εν ειρήνη ο Σαμ Νιλ, ο θρυλικός Νεοζηλανδός ηθοποιός που τίμησε την πατρίδα μας μέσα από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του στη Μεγάλη Οθόνη και έλαβε ευρεία διεθνή αναγνώριση», έγραψε από την πλευρά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Έλεν Κλαρκ.

Ο Νιλ είχε αποκαλύψει στα απομνημονεύματά του, που δημοσιεύθηκαν το 2023, ότι «πιθανόν πέθαινε» από λέμφωμα Non-Hodgkin σταδίου 3.

Τον περασμένο Απρίλιο ο ηθοποιός του Jurassic Park δήλωσε στο Australian Channel Seven News ότι ζούσε με καρκίνο του αίματος για περίπου πέντε χρόνια, αλλά ότι η χημειοθεραπεία του τελικά σταμάτησε να λειτουργεί.

Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος του είχε εισέλθει σε ύφεση χάρη στη γονιδιακή θεραπεία που τροποποίησε το ανοσοποιητικό του σύστημα. Η δήλωση της οικογένειας που ανακοίνωνε τον θάνατό του ανέφερε ότι ο Σαμ Νιλ «ήταν ακόμα σε ύφεση» και ότι ο ηθοποιός κατέληξε στο νοσοκομείο St. Vincent's στο Σίδνεϊ.

Η μακρά κινηματογραφική του καριέρα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 και συνεχίστηκε με πιο πρόσφατους ρόλους, όπως στην επιτυχημένη σειρά «Peaky Blinders» και στην τελευταία συνέχεια του «Jurassic Park», με τίτλο «Jurassic World: Dominion», που κυκλοφόρησε το 2022. Είχε επίσης εμφανιστεί σε σειρές μεταξύ των οποίων οι «Alcatraz», «The Tudors» και «The Simpsons», ενώ στον κινηματογράφο υποδύθηκε ρόλους στις ταινίες «Το Πιάνο», «Το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη» και «Κυνήγι ανθρώπων».

Γεννημένος στο Όμαγ της Βόρειας Ιρλανδίας από Αγγλίδα μητέρα και Νεοζηλανδό πατέρα, ο Νιλ προσέλκυσε για πρώτη φορά το ενδιαφέρον του κοινού το 1977 με τον ρόλο του στο θρίλερ "Sleeping dogs".

Είχε αμπελώνες στη γραφική περιοχή Σέντραλ Οτάγκο του Νότιου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας.

To 2022 του απονεμήθηκε η τιμητική διάκριση του τίτλου του Ιππότη.

Φωτογραφία: @associatedpress

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ