Επιστρέφει η ανασφάλεια στις ευρωαγορές

Οι μετοχές των μεγαλύτερων παραγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου όπως η Shell και η BP, ενισχύονται 1,8% και 2,7% αντίστοιχα, ενώ η TotalEnergies κερδίζει 2,3%.

Με αρνητικά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές αναλύουν την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με τα εκατέρωθεν χτυπήματα ΗΠΑ και Ιράν αλλά και τα αντικρουόμενα μηνύματα που στέλνουν οι δύο πλευρές σχετικά με το εάν τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά ή όχι.

Σε αυτό το κλίμα, Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,27%, στις 639,34 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 υποχωρεί κατά 0,27% στις 6.252,96 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολισθαίνει 0,16% στις 25.045 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει απώλειες 0,25% στις 8.318 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 χάνει 0,06% στις 10.491 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βρίσκεται χαμηλότερα κατά 0,1% στις 52.568 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 κινείται στο -0,4% στις 19.309 μονάδες.

Ωστόσο, στο ταμπλό, οι μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου όπως η Shell και η BP, ενισχύονται 1,8% και 2,7% αντίστοιχα, ενώ η TotalEnergies κερδίζει 2,3%.

Από την άλλη, οι μετοχές ημιαγωγών υποχωρούν έπειτα από τις απώλειες 15,7% που σημείωσε η SK Hynix στη Σεούλ τη Δευτέρα στη χειρότερη ημέρα της μετά το ισχυρό ντεμπούτο της στο Nasdaq. Ειδικότερα, η ολλανδική ASML διολισθαίνει 1,39% και η γερμανική Infineon Technologies βρίσκεται στο -1,77%.

Η πτώση στις ευρωπαϊκές μετοχές έρχεται μετά την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας ΗΠΑ - Ιράν το Σαββατοκύριακο. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ «μέχρι νεωτέρας», μετά από επίθεση σε εμπορικό πλοίο και τις επακόλουθες αντιποίνες του αμερικανικού στρατού. Από την άλλη, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom) ανέφερε ότι ότι η θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή για νόμιμη διέλευση.