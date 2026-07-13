Μπαταρίες: 530MW + 100 MW ήδη στη «πρίζα» - Το σχέδιο του ΥΠΕΝ για τους επόμενους 12 μήνες

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο ρυθμό υλοποίησης των έργων, το χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης μπορεί να έχει αναπτυχθεί από τα 630 MW σήμερα στο 1 GW μέχρι τέλος του χρόνου και 1,5 GW μέχρι τα μέσα του 2027.

Περί τα 630 MW φτάνουν τα εν λειτουργία έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από κοινού στο σύστημα μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ και το δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ με το μεγαλύτερο μέρος να βρίσκεται στον ΑΔΜΗΕ. Την ίδια στιγμή, όπως τόνισε προ ημερών, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, μιλώντας σε συνεδρίαση της Βουλής, το έργο της «αποθήκευσης» συνεχίζεται αμείωτο με το σχέδιο να περιλαμβάνει 1 GW μέχρι τέλος του χρόνου και 1,5 GW μέχρι τα μέσα του 2027.

Τα παραπάνω νούμερα, όπως διευκρίνισε ο Υφυπουργός, στηρίζονται στον υφιστάμενο ρυθμό υλοποίησης των έργων με την συνολικότερη πρόθεση να «κλείνει» υπέρ της επιτάχυνσης των διαδικασιών, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις δυσκολίες που προκύπτουν με τον μεγάλο «όγκο εργασίας» στον ΑΔΜΗΕ για την έκδοση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης. Υπενθυμίζεται ότι το «portfolio» της αποθήκευσης περιλαμβάνει τα έργα που έχουν προκριθεί από τους 3 διαγωνισμούς συνολικής ισχύος περί τα 900 MW που με την σειρά τους καταμερίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες.

Η πρώτη «κατηγορία» αφορά τα έργα των δύο πρώτων διαγωνισμών συνολικής ισχύος 700 MW και τα οποία πλέον βρίσκονται σε τροχιά ηλέκτρισης με ορισμένα ήδη να έχουν πάρει θέση στο σύστημα μεταφοράς και τα υπόλοιπα να ακολουθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Η δεύτερη «κατηγορία» αφορά τα έργα του τρίτου διαγωνισμού καθώς αυτά διέπονται από διαφορετικά χρονικά «ορόσημα» με την σχετική καταληκτική ημερομηνία ετοιμότητας να έχει οριστεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, όπως επισήμανε ο Υφυπουργός, το Υπουργείο παραμένει προσηλωμένο στην υλοποίηση των εν λόγω έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται με επενδυτική ενίσχυση (CAPEX) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (150 εκατ. ευρώ), παρά τις όποιες δυσκολίες και καθυστερήσεις καταγράφονται στην υλοποίησή τους.

Την ίδια στιγμή, η «εξίσωση» περιλαμβάνει και τα λεγόμενα merchant έργα, δηλαδή συσσωρευτές αποθήκευσης που θα πάρουν «πράσινο φως» για υλοποίηση με κατά προτεραιότητα σύνδεση στο σύστημα μεταφοράς και το δίκτυο με βάση την σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ως γνωστόν, το σχετικό χαρτοφυλάκιο φτάνει αθροιστικά τα 4,7 GW με τα 3,8GW να αφορούν στον ΑΔΜΗΕ και τα 900 MW στον ΔΕΔΔΗΕ.

Η διαδικασία βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης των φακέλων με τις τελικές λίστες των δικαιούχων που θα «περάσουν» τα έργα τους να αναμένεται όχι νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο με Οκτώβριο. Στο κομμάτι των εμπορικών έργων θα πρέπει να προσθέσουμε και δύο ακόμη έργα που επίσης θα λειτουργούν χωρίς λειτουργική ενίσχυση και θα συμμετέχουν απευθείας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόκειται για τη μονάδα της κοινοπραξίας Metlen – Όμιλος Καράτζη, ισχύος 330 Μεγαβάτ στη Θεσσαλία που τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία τις προηγούμενες μέρες, καθώς και τη συστοιχία μπαταριών της ΗΡΩΝ (του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) ισχύος 162 Μεγαβάτ στη Θίσβη Βοιωτίας. Οι δύο αυτοί σταθμοί αναμένεται να αποτελέσουν το πρώτο ισχυρό δείγμα γραφής των έργων αποθήκευσης χωρίς λειτουργική ενίσχυση με τις σχετικές άδειες να έχουν εξασφαλιστεί προ ετών με την δυνατότητα που παραχωρούσε ο νόμος για την μετατροπή αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο σε άδεια αποθήκευσης με συσσωρευτές ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση, η αποθήκευση φέρεται να έχει πάρει κεντρική θέση στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εμφανίζεται διατεθειμένο να καλύψει το «χαμένο έδαφος» σε σχέση με τις γειτονικές χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία και Ιταλία που ήδη μετράνε Γιγαβάτ έργων αποθήκευσης στη πρίζα, πράγμα που με την σειρά του «μεταφράζεται» σε όφελος της λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος.

«Η αποθήκευση αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για το ενεργειακό σύστημα, αλλά δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που καθορίζει την ανταγωνιστικότητα της αγοράς», τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη νέων έργων, διατηρώντας παράλληλα υπό έλεγχο το κόστος για τους καταναλωτές.