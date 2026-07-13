Η Τουρκία ενημέρωσε τον Καναδά για τη συμμετοχή της στην Παγκόσμια Τράπεζα για την Άμυνα

Η Τουρκίαπληροφόρησε τον Καναδά ότι θα συμμετάσχει στην Τράπεζα για την Άμυνα, την Ασφάλεια και την Ανθεκτικότητα (DSRB) ως ιδρυτικό μέλος.

Η Τουρκία πληροφόρησε τον Καναδά ότι θα συμμετάσχει στην Τράπεζα για την Άμυνα, την Ασφάλεια και την Ανθεκτικότητα (DSRB) ως ιδρυτικό μέλος, δήλωσε σήμερα στο Ρόιτερς τούρκος αξιωματούχος.

Πηγές στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσαν το σαββατοκύριακο ότι η Τουρκία εξακολουθεί να εξετάζει ενδεχόμενη συμμετοχή της αφού ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι εννέα χώρες, περιλαμβανομένης της Τουρκίας, έχουν δεσμευθεί για την τράπεζα, κάτι που πιστεύεται ότι θα δώσει ώθηση στην πολυμερή προσπάθεια για την ενίσχυση του στρατιωτικού εξοπλισμού συμμαχικών χωρών.

«Η Τουρκία ενημέρωσε τον Καναδά ότι θα συμμετάσχει στην τράπεζα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τη δήλωση του Κάρνεϊ την περασμένη εβδομάδα, η Αλβανία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία, η Τουρκία και η Ουκρανία δεσμεύθηκαν όλες να υποστηρίξουν την τράπεζα, η οποία θα έχει την έδρα της στον Καναδά.

Στις χώρες αυτές δεν περιλαμβάνεται κάποια χώρα της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών, πέραν του Καναδά, γεγονός που εν δυνάμει περιορίζει τη χρηματοοικονομική δύναμη πυρός της τράπεζας, σημειώνει το Ρόιτερς, αν και η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Ανίτα Άναντ δήλωσε στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων ότι θα παραμείνει ανοικτή σε συμμετοχή νέων μελών.

Σκοπός της τράπεζας είναι να ενισχύσει την άμυνα ομοϊδεατών συμμαχικών κρατών αντλώντας έως 100 δισεκατομμύρια στερλίνες (134 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) σε φτηνή χρηματοδότηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ