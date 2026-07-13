Άνοδος 4% για το πετρέλαιο μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Το νέο κύμα επιθέσεων ήρθε έπειτα από μια ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα Στενά του Ορμούζ.

Σημαντική άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου μετά από τα νέα εκατέρωθεν χτυπήματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καθώς οι δύο πλευρές συνεχίζουν να διεκδικούν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εμπορικές οδούς για την αγορά ενέργειας παγκοσμίως.

Σε αυτό το κλίμα, το Brent σημειώνει άλμα 4,5% στα 79,47 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύεται στα 4,69% στα 74,76 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κλίμα αεροπορικών βομβαρδισμών το βράδυ της Κυριακής, έχοντας πλήξει 140 στόχους το Σάββατο, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ γα τη Μέση Ανατολή (Centcom). Το νέο κύμα επιθέσεων ήρθε έπειτα από μια ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αεροπορικές επιδρομές του Σαββατοκύριακου αποτελούν την τέταρτη φορά που οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν την τελευταία εβδομάδα.

Από τη μεριά της, η Τεχεράνη ανταπέδωσε με περαιτέρω επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε χώρες της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ομάν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tansim.

Παράλληλα, ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν να δίνουν αντικρουόμενα μηνύματα για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν κλείσει τα Στενά μέχρι νεωτέρας, αλλά ο αμερικανικός στρατός αμφισβήτησε τον ισχυρισμό αυτό. Η Centcom δήλωσε ότι το στενό ήταν ανοιχτό για «όλα τα σκάφη που επιθυμούν να διέλθουν νόμιμα».

«Οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση και είναι έτοιμες να διασφαλίσουν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας θα συνεχίσει να ισχύει, παρά την αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα, τις παρενοχλήσεις, τις απειλές και τις αυθαίρετες δηλώσεις», ανέφερε η Centcom σε ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή. «Το Ιράν δεν ελέγχει το στενό. Η κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά».

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC News που μεταδόθηκε την Κυριακή, ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Η εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Windward εντόπισε εννέα πλοία που διέσχισαν το στενό το Σάββατο.

Η νότια διαδρομή μέσω των υδάτων του Ομάν παραμένει ανοιχτή για την εισερχόμενη και εξερχόμενη κυκλοφορία, σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών (Joint Maritime Information Center), μια ναυτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με έδρα το Μπαχρέιν, η οποία παρέχει ενημερώσεις σχετικά με την ασφάλεια σε πολιτικά πλοία που διέρχονται από τα ύδατα της Μέσης Ανατολής.

Περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η κυκλοφορία μειώθηκε δραματικά αφού το Ιράν άρχισε να επιτίθεται σε πλοία που διέρχονταν από τα Στενά στις αρχές Μαρτίου, αλλά οι διελεύσεις αυξήθηκαν ξανά μετά την υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.