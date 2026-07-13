Χρηματιστήριο: Πιέζεται ξανά προς τις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Πιέσεις στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Helleniq Energy, ΕΥΔΑΠ και Motor Oil ξεχωρίζουν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Upd. 13:01

Με πιέσεις ξεκινά η εβδομάδα για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη νέα μεγάλη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το τρίτο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, μετά την επίθεση ιρανικών δυνάμεων σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά «μέχρι νεωτέρας» και απάντησε με επιθέσεις drones και πυραύλων εναντίον τουλάχιστον πέντε αραβικών χωρών. Από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει πλέον τερματιστεί, αν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών.

Οι εξελίξεις του Σαββατοκύριακου συνιστούν την πιο έντονη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών εδώ και μήνες, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό και νέα άνοδο του παγκόσμιου πληθωρισμού. Έτσι, με άλμα έως και άνω του 4%, η τιμή του Brent βρέθηκε νωρίτερα σήμερα μια ανάσα από τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Όπως έχει συμβεί επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες, τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου είναι ταυτόχρονα… και ανοικτά και κλειστά. Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, ξένοι αναλυτές εκτιμούν ότι πολλές ναυτιλιακές εταιρείες είναι πιθανό να διστάσουν να πραγματοποιήσουν διελεύσεις. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν βεβαίως σε δοκιμασία την αισιοδοξία που βασίζεται κυρίως στην εκτίμηση ότι, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα αποφύγει μια νέα μεγάλη κλιμάκωση.

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αυτή την εβδομάδα ξεκινά η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ, με πέντε μεγάλες τράπεζες να δημοσιεύουν τα οικονομικά τους μεγέθη αύριο, Τρίτη.

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σήμερα υποχωρεί οριακά περί του 0,20%, όπως και ο CAC στο Παρίσι, ενώ ο βρετανικός FTSE100 ενισχύεται 0,17%.

Εντός συνόρων, στο τέλος του μήνα ξεκινά επίσης η ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων, τα οποία, όπως σχολιάζει η Fast Finance, έχουν πολλές πιθανότητες να προεξοφληθούν από την αγορά. Η χρηματιστηριακή σημειώνει επίσης ότι «οι ξένοι επενδυτές φαίνεται ότι συνεχίζουν να αναζητούν ευκαιρίες τοποθέτησης στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον ημερήσιο τζίρο να διατηρείται σταθερά κοντά στα 250 εκατ. ευρώ» και υπενθυμίζει ότι «η αγορά αναμένει τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ και της ΕΛΧΑ, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν με συνοπτικές διαδικασίες, ανοίγοντας πιθανότατα την όρεξη και άλλων εισηγμένων για αντίστοιχες κινήσεις στο προσεχές διάστημα».

Η Fast Finance επισημαίνει επίσης ότι η τεχνική εικόνα εξακολουθεί να παραμένει θετική και όλα δείχνουν ότι η αγορά, με τη στήριξη του τραπεζικού κλάδου, μπορεί να δοκιμάσει εκ νέου τα πρόσφατα υψηλά της, πριν επιχειρήσει κίνηση προς τη ζώνη των 2.640-2.650 μονάδων.

Στο μεταξύ, έληξε η παράταση που είχε δώσει η Euronext σχετικά με τα όρια του free float των εισηγμένων εταιρειών και, ως αποτέλεσμα, το Ιατρικό, η Καρέλιας, η ATTICA, η Δάιος, η Moda Bagno και η Alpha Real Estate μεταφέρθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.507,57 μονάδες με απώλειες 0,22%.

Διαβάστε ακόμα - Χρηματιστήριο: Το σημείο που θα κρίνει τον μεσοπρόθεσμο ανοδικό κύκλο

Πτωτικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 0,63% στις 2.859,63 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η Credia υποχωρεί 2,49% και ακολουθεί η Alpha Bank με απώλειες περί του 1%. Οι μετοχές των ΕΤΕ και Eurobank καταγράφουν απώλειες 0,76% και 0,57% αντίστοιχα, ενώ πτωτικά κινείται και ο τίτλος της Τρ. Πειραιώς (-0,54%). Σε θετικό έδαφος οι Τρ. Κύπρου και Optima με άνοδο 0,20% και 0,10% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,4 με 46 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 66 σε αρνητικό και 41 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 74,13 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12,72 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap τα διυλιστήρια ηγούνται της ανόδου, με κέρδη 1,67% για τη Helleniq Energy και 0,86% για τη Motor Oil. Ακολουθούν σε θετικό έδαφος οι Allwyn (+0,84%), Coca-Cola HBC (+0,70%), ΕΥΔΑΠ (+0,49%) και Lamda Development (+0,46%), ενώ η Viohalco διαπραγματεύεται αμετάβλητη στα 17,78 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, πέραν των τραπεζών, η Aegean υποχωρεί 1,46%, οι τίτλοι των Aktor και Cenergy σημειώνουν απώλειες 1,27% και 1,18% αντίστοιχα, ενώ σε ποσοστό μικρότερο του 1% υποχωρούν οι μετοχές των Τιτάν (-0,59%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,50%), Metlen (-0,44%), ΟΤΕ (-0,41%), ΔΕΗ (-0,26%) και ΔΑΑ (-0,19%).