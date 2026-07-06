Κέρδη στη Wall Street: Νέο ρεκόρ για Dow Jones - Πρώτη φορά κατέκτησε τις 53.000 μονάδες

Ράλι 4,39% για Broadcom. Με απώλειες 0,96% η Microsoft. Western Digital, Teradyne, Marvell, Oracle «πρασίνισαν» με 7,14%, 2,83%, 1,62% και 2,49%.

Νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 53.000 μονάδες κατέγραψε τη Δευτέρα ο Dow Jones στη Wall Street, ενώ κέρδη σημείωσαν και οι S&P 500 και Nasdaq καθώς οι μετοχές των τσιπ ανέκαμψαν σημαντικά, με την Broadcom να ηγείται της ανόδου μετά την επέκταση της συνεργασίας της με την Apple, ενώ οι επενδυτές προσβλέπουν στην έναρξη των επιχειρηματικών μεγεθών του δεύτερου τριμήνου.

O Dow Jones ενισχύθηκε 0,29% στις 53.055 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,72% στις 7.537 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 1,12% στις 26.121 μονάδες. Στο ταμπλό, η Broadcom έκανε ράλι 4,39% μετά τη συμφωνία με Apple για επέκταση συνεργασίας έως το 2031 για ανάπτυξη και προμήθεια προσαρμοσμένων τσιπ. Ο Philadelphia SE Semiconductor έκανε άλμα 2,17%, από 2 συνεδριάσεις «κόκκινες». Οι τίτλοι των Western Digital, Teradyne, Marvell Technology και Oracle «πρασίνισαν» με 7,14%, 2,83%, 1,62% και 2,49% αντίστοιχα.

Η μετοχή της Microsoft αποδυναμώθηκε 0,96% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι περικόπτει το 2,1% του εργατικού δυναμικού της, ή 4.800 θέσεις εργασίας. «Η αγορά λέει ότι η Microsoft δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά όλες τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και δεν υπάρχει ακόμη σαφής απόδοση επενδύσεων. Άρα, οι απολύσεις αντί της συγκράτησης των CapEx θεωρείται αρνητική», τόνισε ο Τόμας Χέιζ, πρόεδρος της Great Hill Capital LLC.

«Το bull market των τσιπ είναι ακόμα ζωντανό και καλά στην υγεία του. Πιστεύω ότι οι τομείς που έμειναν νεκροί κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν θα συνεχίσουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις και να λαμβάνουν προσφορές» υπογράμμισε. Οι αγορές έχουν εκλάβει την πρόσφατη άνοδο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, της βιομηχανίας και των χρηματοοικονομικών ως ένδειξη ότι το ράλι μπορεί να διευρύνεται πέρα ​​από το ΑΙ trade.

Οι επενδυτές υποβάθμισαν τα στοιχήματά τους για αύξηση των επιτοκίων από την Fed αργότερα φέτος, μετά από μια «ψυχρή» έκθεση για την απασχόληση, δίνοντας πιθανότητα 23% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της FOMC στις 29 Ιουλίου, από περίπου 30% μια εβδομάδα νωρίτερα. Τα «γερακίσια» στοιχήματα είχαν αυξηθεί μετά τη συνεδρίαση της Fed τον περασμένο μήνα, την πρώτη υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, ενώ τα πρακτικά (minutes) θα δουν το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη.

Ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, διεμήνυσε ότι οι μελλοντικές προβλέψεις μπορούν να αποτελέσουν ένα «πολύτιμο εργαλείο» που επιταχύνει τον αντίκτυπο της νομισματικής πολιτικής υπό τις κατάλληλες συνθήκες, αλλά μπορούν να γίνουν προβληματικές όταν χρησιμοποιούνται άκριτα. Καθώς τα εταιρικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ανεβάζουν στροφές αυτόν τον μήνα, θα αποτελέσουν μια ακόμη δοκιμασία για τις αγορές. Η Delta Air Lines και η PepsiCo θα ανακοινώσουν τις επιδόσεις τους εντός εβδομάδας.

«Οι προσδοκίες είναι πραγματικά υψηλές, και έτσι δεν ξέρω αν θα δείτε τόσο μεγάλη άνοδο στο δεύτερο εξάμηνο σε αυτές τις μετοχές όσο είδαμε στο πρώτο μισό», επεσήμανε ο Άντονι Σαγκλιμπένε, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Ameriprise Financial. «Εφόσον επιβεβαιώσουν ότι τα θεμελιώδη μεγέθη είναι ισχυρά, τότε νομίζω ότι θα μπορούσαν πιθανώς να πάνε και λίγο υψηλότερα» πρόσθεσε.

Σε αυτό το πνεύμα, αναμένει ότι θα υπάρξει ένα έντονο σκαμπανέβασμα μεταξύ των ηγετών στο ΑΙ trade και της ευρύτερης αγοράς τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό εξαρτάται ιδιαίτερα από το αν οι εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να επιβεβαιώσουν τις προοπτικές τους και να ανακοινώσουν ισχυρά κέρδη, πρόσθεσε.

«Δεν νομίζω ότι μπορείτε να βασιστείτε σε κάποια από αυτές ότι θα κρατήσει τη σκυτάλη για το δεύτερο εξάμηνο του έτους», υπογράμμισε ο στρατηγικός αναλυτής. «Θα αφορά πραγματικά τα θεμελιώδη μεγέθη, την αύξηση των κερδών, το επίπεδο των επιτοκίων, την ανάπτυξη της οικονομίας και όλα αυτά που δείχνουν ένα αρκετά θετικό φόντο αυτή τη στιγμή» κατέληξε.