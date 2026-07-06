Microsoft: Στην έξοδο 4.800 εργαζόμενοι - «Ψαλίδι» στο 20% του Xbox

Οι περικοπές αντιστοιχούν στο 20% των εργαζομένων της Xbox που αποχωρούν, με την Διευθύνουσα Σύμβουλο να διαμηνύει πως «θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη το 2027».

Σε περικοπή 4.800 θέσεων εργασίας, που αντιπροσωπεύουν το 2,1% του εργατικού δυναμικού της, προχωρά η Microsoft με το τμήμα του Xbox να χάνει περίπου το 1/5 του προσωπικού του. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη προσπάθεια του τεχνολογικού γίγαντα να μειώσει το κόστος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

«Ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζεται, αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται η τεχνολογία μεταμορφώνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή της θητείας μου εδώ», τόνισε σε μήνυμα προς τους εργαζομένους τη Δευτέρα η Έιμι Κόουλμαν, επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της Microsoft και βετεράνος της εταιρείας με 27 χρόνια εμπειρίας.

Το τμήμα Xbox απολύει 3.200 άτομα έως το οικονομικό έτος 2027, όπως επεσήμανε η CEO του τμήματος, Άσα Σάρμα, σημειώνοντας ότι 1.600 θέσεις εργασίας θα καταργηθούν τη Δευτέρα.

«Αναγνωρίζω ότι μια αναδιάρθρωση διάρκειας ενός έτους δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατόν να γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές σε μία μόνο μέρα» πρόσθεσε.

Οι περικοπές αντιστοιχούν στο 20% των εργαζομένων της Xbox που αποχωρούν, με την Διευθύνουσα Σύμβουλο να διαμηνύει πως «θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη το 2027».

Η Microsoft είχε τη χειρότερη απόδοση μεταξύ των μετοχών τεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης μέχρι στιγμής το 2026, με πτώση 19% από την αρχή του έτους, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι τα μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (GTA) ενδέχεται να εκτοπίσουν μεγάλα τμήματα εταιρικού λογισμικού, ενώ οι υπηρεσίες ΑΙ της Microsoft δεν έχουν ακόμη σημειώσει μεγάλες επιτυχίες.

Πέρυσι, η Microsoft πραγματοποίησε αρκετούς γύρους απολύσεων, με «τσεκούρι» και σε 9.000 θέσεις εργασίας. Ενώ η Microsoft κατέγραψε επιταχυνόμενη ανάπτυξη στις υπηρεσίες cloud και το LinkedIn τα τελευταία τρίμηνα, υστερεί σε άλλους τομείς, όπως τα Windows, οι συσκευές Surface και το Xbox, όπου τα έσοδα έχουν μειωθεί.