Wall Street: Ράλι μετά την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν, στο επίκεντρο η τεχνολογία

Ο βιομηχανικός δείκτης σημειώνει κέρδη 0,70%, ενώ ο S&P 500 ενισχύεται 0,98%. Ο τεχνολογικός Nasdaq σκαρφαλώνει 1,48% στις 25.667 μονάδες.

Οι δείκτες της Wall Street κινούνται σε θετικό έδαφος την Δευτέρα, καθώς αντιμετωπίζουν την παύση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ως μία ευκαιρία να ανασάνουν ξανά, καθώς το πετρέλαιο έχει επιστρέψει κοντά στα 72 δολάρια, ενώ την ίδια στιγμή τα Στενά του Ορμούζ έχουν μετατραπεί από «παγκόσμιο κουμπί» πανικού σε «ανεπίλυτο κίνδυνο». Αυτό δίνει στην αμερικανική αγορά το περιθώριο να στρέψει το βλέμμα της στον τεχνολογικό κλάδο και ειδικότερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,70% στις 52.239 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται 0,98 % στις 7.424 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σκαρφαλώνει 1,48% στις 25.667 μονάδες. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις μετοχές στον τεχνολογικό κλάδο των ΗΠΑ, μετά τις απότομες διακυμάνσεις της περασμένης εβδομάδας.

Η μετοχή της Marvel σημειώνει άνοδο 2%, ενώ η SpaceX κερδίζει άνω του 3%, αφού ο Nasdaq ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η εταιρεία δορυφόρων του Έλον Μασκ θα ενταχθεί με ταχεία διαδικασία στον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq τον επόμενο μήνα. Ταυτόχρονα, η μετοχή της Nvidia αυξάνεται κατά 1,25%.

Οι μετοχές της Comcast, εν τω μεταξύ, καταγράφουν κέρδη 7,77%, μετά την ανακοίνωση ότι θα διαχωρίσει τις δραστηριότητές της στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας σε δύο εισηγμένες εταιρείες. Ο διαχωρισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου ένα έτος.

Εν τω μεταξύ, στο γεωπολιτικό σκηνικό, το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις «προς το παρόν» και αντιπρόσωποί τους προγραμματίζεται πλέον να συναντηθούν στο Κατάρ αύριο Τρίτη, για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διένεξή τους όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Το Σαββατοκύριακο όμως προηγήθηκαν αναταραχές, καθώς οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, ως αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε στη συνέχεια να εξαφανίσει το Ιράν, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο Truth Social: «Αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών μόλις χτύπησαν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και drones, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, επειδή παραβίασαν, ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, τη Συμφωνία Εκεχειρίας!».

Αναφορικά με το πετρέλαιο, η άνοδος που κατέγραφε η τιμή του περιορίζεται, λόγω των εκατέρωθεν πληγμάτων ΗΠΑ - Ιράν, μετά την ανακοίνωση ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε παύση των επιθέσεων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του WTI ανεβαίνουν κατά 1,39% στα 70,19 δολάρια ανά βαρέλι.