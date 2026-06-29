Ιράκ: Η κυβέρνηση δίνει προθεσμία ως τον Σεπτέμβριο για να διαλυθούν οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές

Η Βαγδάτη έδωσε προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε φιλοϊρανικές οργανώσεις που βρίσκονται σε ιρακινό έδαφος να αφοπλιστούν, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης σε συνέντευξη Τύπου.

Η Βαγδάτη έδωσε προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε φιλοϊρανικές οργανώσεις που βρίσκονται σε ιρακινό έδαφος να αφοπλιστούν, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης σε συνέντευξη Τύπου.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται πριν από την επίσκεψη του νέου Ιρακινού πρωθυπουργού Άλι αλ Ζαΐντι στις ΗΠΑ, την ώρα που η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις σε αυτές τις ομάδες να παραδώσουν τα όπλα τους.

Ορισμένες από αυτές τις ομάδες στοχοποίησαν επανειλημμένα αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν.