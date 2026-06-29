Ελληνική επιστημονική αποστολή στη Βενεζουέλα - 5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ

Παράλληλα, οργανώνεται ανθρωπιστική αερογέφυρα από την Κοπεγχάγη στις αρχές της εβδομάδας, με περίπου 50 τόνους βασικών προμηθειών.

Ελληνική επιστημονική αποστολή θα μεταβεί στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της διεθνούς επιστημονικής, τεχνικής, επιχειρησιακής και ανθρωπιστικής συνδρομής προς τις περιοχές που επλήγησαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η αποστολή υλοποιείται στο πλαίσιο των αποφάσεων του Πλαισίου του Sendai για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction).

Στην αποστολή συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), κ. Εύθυμης Λέκκας.

Στόχος της αποστολής είναι η επιστημονική διερεύνηση του γεωδυναμικού και σεισμοτεκτονικού καθεστώτος της πληγείσας περιοχής, η αποτύπωση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στις υποδομές και στο δομημένο περιβάλλον, η διερεύνηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και η παροχή επιστημονικής και ανθρωπιστικής συνδρομής προς τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τον αρχικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, η αποστολή θα αφιχθεί στο αεροδρόμιο της Βαλένσια (Valencia), το οποίο παραμένει σε λειτουργία, και στη συνέχεια θα αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές της ευρύτερης περιοχής του Καράκας (Caracas), καθώς και στις πόλεις Βαλένσια (Valencia), Caraballeda, Catia La Mar και La Guaira, όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψίες, επιστημονικές καταγραφές και τεχνικές αξιολογήσεις των επιπτώσεων των σεισμών.

Η ελληνική συμμετοχή στην αποστολή επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της χώρας μας στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής και ανθρωπιστικής συνδρομής σε περιοχές που πλήττονται από μεγάλης έκτασης φυσικές καταστροφές.

5 εκατ. ευρώ ανθρωπιστική βοήθεια από την ΕΕ

Η ΕΕ ανακοίνωσε την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατ. ευρώ προς τη Βενεζουέλα, με στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πληγεισών περιοχών μετά τους πρόσφατους σεισμούς.

Παράλληλα, οργανώνεται ανθρωπιστική αερογέφυρα από την Κοπεγχάγη στις αρχές της εβδομάδας, με περίπου 50 τόνους βασικών προμηθειών, όπως υλικό στέγασης, εξοπλισμός ύδρευσης και αποχέτευσης και εκπαιδευτικό υλικό.

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, 11 κράτη μέλη και 1 συμμετέχον κράτος έχουν προσφέρει ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικές ομάδες και τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη, ενώ συνολικά 14 χώρες συνεισφέρουν σε προσωπικό και τεχνική βοήθεια. Επιπλέον, έχει ενεργοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Copernicus για χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών, με 25 χάρτες και 13 εικόνες να έχουν ήδη παραχθεί για επιχειρησιακή χρήση.

Η νέα χρηματοδότηση ύψους 5 εκατ. ευρώ, έρχεται να προστεθεί σε 52 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί φέτος για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών συνεπειών της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στη Βενεζουέλα.

Η Επίτροπος Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, Χάτζα Λάχμπιμπ, τόνισε ότι η Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην άμεση στήριξη των πληγέντων, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και επιδεικνύοντας ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Βενεζουέλα: Μετασεισμός 4,6 Ρίχτερ, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές

Μετασεισμός 4,6 βαθμών σε βάθος 10 χιλιομέτρων σημειώθηκε βόρεια της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, του Καράκας, σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το ινστιτούτο γεωλογικών μελετών των ΗΠΑ (USGS).

Το επίκεντρο βρίσκεται 27 χιλιόμετρα βόρεια της Καραμπαγέδα, στην πολιτεία Λα Γουάιρα, κοντά στη ζώνη που ρημάχθηκε από τους δίδυμους σεισμούς της Τετάρτης, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον μετασεισμό.

Οι δίδυμοι σεισμοί που σημειώθηκαν την Τετάρτη έχουν οδηγήσει σε σχεδόν 1.500 επιβεβαιωμένους θανάτους, ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροδρίγκες σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.