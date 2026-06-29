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Συνάντηση Δένδια με τον υπουργό Άμυνας της Αλβανίας - Τι συζήτησαν

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Συνάντηση Δένδια με τον υπουργό Άμυνας της Αλβανίας - Τι συζήτησαν
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Η διμερής αμυντική συνεργασία, διεθνή ζητήματα ασφαλείας και η κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο της συνάντησης Ν. Δένδια με τον Αλβανό ομόλογό του.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με τον υπουργό Άμυνας της Αλβανίας, Ermal Nufi, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Όπως ανακοινώθηκε, μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Κατά τις συναντήσεις, οι δύο υπουργοί εξέφρασαν την κοινή τους βούληση για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων και εξέτασαν τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Επίσης, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον Αλβανό υπουργό Άμυνας για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την «Ατζέντα 2030». Επιπλέον, συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.

Στις συνομιλίες παρευρέθησαν από ελληνικής πλευράς ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας, ο γενικός διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας και ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) πρέσβης ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης.

Από την αλβανική πλευρά, συμμετείχαν επίσης, η πρέσβης της Αλβανίας στην Ελλάδα Λουέλα Χαϊταράγκα, ο διοικητής της Διοίκησης Κυβερνοάμυνας ταξίαρχος Hamdi Doda, o διευθυντής του γραφείου του υπουργού Άμυνας της Αλβανίας Ervis Tema και ο ταξίαρχος σύμβουλος του υπουργού Άμυνας, Bardhyl Nuredinaj.

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tags:
Νίκος Δένδιας
Υπουργείο Άμυνας
Αλβανία
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