Square Lime: Άνοδος των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής στην Ελλάδα το α' εξάμηνο του 2026

Περαιτέρω ανάπτυξη σε νησιά των Κυκλάδων όπως η Σύρος και η Μήλος καθώς επίσης στην Κρήτη αλλά και στο Ιόνιο εξετάζει η Square Lime.

Περαιτέρω ανάπτυξη σε νησιά των Κυκλάδων όπως η Σύρος και η Μήλος καθώς επίσης στην Κρήτη αλλά και στο Ιόνιο εξετάζει η Square Lime η οποία διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 44 boutique καταλυμάτων σε κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς, όπως Κυκλάδες, Μάνη, Ήπειρος, Κρήτη και Αττική.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης ο ιδρυτής Βασίλης Λαπαναΐτης, η Square Lime, δραστηριοποιούμενη στα boutique ξενοδοχεία, παρακολουθεί τις τάσεις που επικρατούν στις διεθνείς αγορές. Σε γενικές γραμμές, η ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνει ότι ο ελληνικός τουρισμός διατηρεί τη δυναμική του, παρά τις σημαντικές αλλαγές που καταγράφονται στον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες σχεδιάζουν και πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους.

Τα στοιχεία προέρχονται από ανάλυση δεδομένων ζήτησης του χαρτοφυλακίου ξενοδοχείων που διαχειρίζεται η Square Lime Hospitality Management μέσω της πλατφόρμας WebHotelier, για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας WebHotelier για το χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων που διαχειρίζεται η Square Lime, η συνολική ταξιδιωτική ζήτηση προς την Ελλάδα παραμένει ισχυρή, με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν ολοένα και συχνότερα να κλείνουν τις διακοπές τους πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, ενισχύοντας τη δυναμική των last minute κρατήσεων.

Παρότι κατά την περίοδο Μαρτίου - Απριλίου καταγράφηκε επιβράδυνση στον ρυθμό επιβεβαιωμένων κρατήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, η εικόνα αντιστράφηκε από τις αρχές Ιουνίου, όταν σημειώθηκε σημαντική αύξηση των last minute κρατήσεων, κυρίως για ταξίδια εντός του καλοκαιριού. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιώτες εξακολουθούν να επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, ωστόσο καθυστερούν να οριστικοποιήσουν την κράτησή τους, αναζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη σχέση αξίας-τιμής.

«Τα δεδομένα του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν ότι η ζήτηση για την Ελλάδα όχι μόνο παραμένει ισχυρή, αλλά εξελίσσεται με νέους όρους. Οι ταξιδιώτες κάνουν κράτηση πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, επιλέγουν ολοένα και περισσότερο αυθεντικούς προορισμούς, ταξιδεύουν πέρα από τα στενά όρια της παραδοσιακής τουριστικής περιόδου και αναζητούν ουσιαστικότερες εμπειρίες σύνδεσης με τον τόπο και τους ανθρώπους του» ανέφερε ο κ. Λαπαναΐτης και συμπλήρωσε: «Για τον ελληνικό τουρισμό, η πρόκληση δεν είναι πλέον μόνο να προσελκύσει επισκέπτες, αλλά να κατανοήσει τις νέες ανάγκες και συμπεριφορές τους. Οι προορισμοί και οι επιχειρήσεις φιλοξενίας που θα προσαρμοστούν έγκαιρα σε αυτές τις αλλαγές, επενδύοντας στην αυθεντικότητα, την προσωποποιημένη φιλοξενία και τη δημιουργία πραγματικών σχέσεων με τον επισκέπτη, θα είναι εκείνοι που θα αποκτήσουν το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τα επόμενα χρόνια».

Οι καθιερωμένοι προορισμοί, όπως η Αθήνα, η Μύκονος και η Σαντορίνη, συνεχίζουν να διατηρούν υψηλά επίπεδα ζήτησης. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος καταγράφεται στην Πάρο και τη Νάξο, οι οποίες αναδεικνύονται στους πρωταγωνιστές της φετινής χρονιάς. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη διαρκώς αυξανόμενη προτίμηση των ταξιδιωτών προς προορισμούς που προσφέρουν αυθεντικότητα, πιο ήπιους ρυθμούς και εμπειρίες με ισχυρό τοπικό χαρακτήρα.

Σε επίπεδο αγορών προέλευσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης διατηρούν ισχυρά επίπεδα ζήτησης.

Ειδικότερα, από την αμερικανική αγορά καταγράφεται σαφής τάση διεύρυνσης του ενδιαφέροντος προς νέους ελληνικούς προορισμούς, με την Πάρο και τη Νάξο να ενισχύουν σταθερά το μερίδιό τους.

Αξιοσημείωτη είναι και η ενίσχυση της γερμανικής αγοράς, η οποία εμφανίζει αυξημένη ζήτηση σχεδόν σε όλους τους ελληνικούς προορισμούς. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται τόσο με την αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων όσο και με τη μεταφορά μεριδίων από ανταγωνιστικές αγορές της Ανατολικής Μεσογείου.

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα του πρώτου εξαμήνου είναι η σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Τα στοιχεία δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον και ενισχυμένες κρατήσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση κατανέμεται πλέον σε μεγαλύτερο χρονικό εύρος μέσα στο έτος. Η τάση αυτή συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο ισορροπημένου τουριστικού μοντέλου, με οφέλη τόσο για τους προορισμούς όσο και για τις επιχειρήσεις.

Πέρα από τα ποσοτικά στοιχεία, οι αλλαγές που παρατηρούνται αφορούν και τα βαθύτερα κίνητρα των ταξιδιωτών. Μετά από μία δεκαετία κατά την οποία κυριάρχησε η αναζήτηση μοναδικών εμπειριών, αναδύεται πλέον μια νέα τάση, το λεγόμενο «Connection Economy». Οι σύγχρονοι ταξιδιώτες δεν αναζητούν μόνο εμπειρίες, αλλά ουσιαστική σύνδεση τόσο με τον προορισμό και την τοπική κοινότητα όσο και με τους ανθρώπους που συναντούν και μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα. Η αυθεντικότητα, το αίσθημα του ανήκειν και η ανθρώπινη επαφή αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στις ταξιδιωτικές επιλογές με τους ταξιδιώτες να δίνουν έμφαση στην ποιότητα του χρόνου που μοιράζονται.

Στο νέο αυτό περιβάλλον, τα boutique ξενοδοχεία εμφανίζονται ιδιαίτερα ευνοημένα, καθώς η μικρότερη κλίμακα λειτουργίας, η προσωποποιημένη φιλοξενία και ο αυθεντικός χαρακτήρας τους ανταποκρίνονται άμεσα στις νέες προσδοκίες των επισκεπτών. Η δυνατότητα δημιουργίας ουσιαστικών σχέσεων με τον επισκέπτη, σε συνδυασμό με την ευελιξία στη διαχείριση της εμπειρίας διαμονής, αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ