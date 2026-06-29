Η «Θάλασσα Μάνα ΙΙ» γέμισε τον Πόρο με μουσική, συγκίνηση και συλλογική δύναμη

Με εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Καραμάνου η συναυλία με τη Λίνα Νικολακοπούλου, τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη συμμετοχή της Αλκμήνης, υπενθυμίζοντας ότι ο αγώνας για την προστασία του Πόρου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος συνεχίζεται.

Μια βραδιά που ξεπέρασε τα όρια μιας συναυλίας έζησε ο Πόρος τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στην Πλατεία Καραμάνου, όπου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η «Θάλασσα Μάνα ΙΙ». Η βραδιά είχε σαφή σκοπό και μήνυμα: να κρατήσει ζωντανή τη συλλογική εγρήγορση απέναντι στην προοπτική χωροθέτησης Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στον Πόρο και να υπενθυμίσει ότι η προστασία της θάλασσας, του φυσικού τοπίου και της ταυτότητας του νησιού παραμένει κοινή υπόθεση.

Η Λίνα Νικολακοπούλου , ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Αλκμήνη , μαζί με τους εξαιρετικούς μουσικούς που τους συνόδευσαν, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα βαθιά συγκινητική και ουσιαστική, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη θάλασσα, στη δύναμη της τέχνης και στη συλλογική ευαισθητοποίηση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η συμμετοχή του κοινού ήταν εντυπωσιακή. Κάτοικοι και επισκέπτες του Πόρου γέμισαν την Πλατεία Καραμάνου, παρακολούθησαν με θέρμη τη συναυλία, τραγούδησαν, χειροκρότησαν και συμμετείχαν ζωντανά σε μια μουσική εμπειρία που συζητήθηκε έντονα στο νησί και την επόμενη ημέρα. Η ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαίωσε ότι η «Θάλασσα Μάνα» δεν είναι απλώς ένας τίτλος, αλλά ένας κοινός τόπος μνήμης, συναισθήματος και ευθύνης.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή για τον Πόρο. Μετά από πολυετή προσπάθεια των δημοτικών αρχών, φορέων, συλλόγων και ενεργών πολιτών, η πρόσφατη αρνητική απόφαση για τη χωροθέτηση ΠΟΑΥ στο νησί αποτέλεσε μια ουσιαστική δικαίωση για την τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα, όμως, η ίδια η βραδιά ανέδειξε ότι η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί. Η ανάγκη για σταθερή παρακολούθηση των εξελίξεων, θεσμική συνέπεια και συνέχιση της ενημέρωσης παραμένει ισχυρή.

Η «Θάλασσα Μάνα ΙΙ» δεν ήταν μια βραδιά εφησυχασμού. Ήταν μια βραδιά ευγνωμοσύνης προς όσους συνέβαλαν στη μέχρι σήμερα προσπάθεια, αλλά και μια υπενθύμιση ότι ο αγώνας για την οριστική προστασία του Πόρου και των περιοχών που απειλούνται από αντίστοιχες χωροθετήσεις συνεχίζεται.

Ο Δήμος Πόρου, η Καθετή και η AKTAIA ευχαριστούν θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν τη συναυλία: τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς, τους συντελεστές, τους φορείς και, κυρίως, το κοινό που με τη μαζική και ζωντανή παρουσία του έδωσε στη βραδιά τον πραγματικό της παλμό.

Η «Θάλασσα Μάνα ΙΙ» ολοκληρώθηκε ως μια μεγάλη μουσική γιορτή, αλλά και ως μια καθαρή δημόσια δήλωση: η θάλασσα είναι πηγή ζωής, έμπνευσης και ταυτότητας. Και η προστασία της είναι υπόθεση όλων.