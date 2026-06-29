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Αμαλιάδα: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή της Βάρδας

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Αμαλιάδα: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή της Βάρδας
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Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή της Βάρδας, στην Ηλεία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

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tags:
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
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